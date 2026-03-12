Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform 12.03.2026, 03:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Amazon gehört mit der Firma Zoox zu den Unternehmen, die im Robotaxi-Markt mitmischen wollen. Um schneller zu wachsen, sichert sich der Entwickler eine Kooperation mit Uber.

Bei Uber soll man sich in einigen US-Städten bald fahrerlose Robotaxis der Amazon-Firma Zoox bestellen können. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen soll zunächst in Las Vegas starten und im kommenden Jahr auf Los Angeles ausgeweitet werden. Die an einen fahrenden Toaster erinnernden Wagen haben weder Lenkrad noch Pedale. Sie bieten Platz für vier Passagiere, die sich gegenübersitzen.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber will sich als Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter etablieren. So kann man sich in Austin, Atlanta und Phoenix auch fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo bestellen. Zudem will Uber Elektroautos des Tesla-Rivalen Lucid mit Technologie zum autonomen Fahren vom Start-up Nuro auf die Plattform bringen.

Über die Kooperation werde Zoox auch durch den Zugang zu Daten des Fahrdienst-Vermittlers zur Kundennachfrage und Verkehrsmustern profitieren, sagte Uber-Chef Dara Khosrowshahi den Sender Bloomberg TV. Bisher schickt die Tochterfirma des Online-Händlers Amazon ihre Robotaxis in Las Vegas und San Francisco in eingeschränktem Umfang auf die Straße. Sie befördern zwar Fahrgäste, aber ohne Bezahlung.

Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale müssen erst noch von US-Behörden für den regulären Betrieb zugelassen werden.

© dpa-infocom, dpa:260312-930-804688/1

