Anzeige
+++Kupfer-Alarm aus Nevada: Freitag nachbörslich: Freitag nachbörslich: Copper One trifft sichtbare Kupfersulfide – warum Montag der entscheidende Tag wird!+++
Übernahmeangebot von US-Investor

Easyjet schlägt ein 05.07.2026, 17:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Lange hat sich Easyjet gegen die Übernahme gesträubt, doch nun scheint der Preis zu stimmen. Der Billigflieger wird dabei mit über sechs Milliarden Euro bewertet.

Der britische Billigflieger Easyjet hat dem hartnäckigen Werben des US-Investors Castlelake doch noch nachgegeben. So stimmte Easyjet dem fünften Übernahmeangebot der Amerikaner «im Grundsatz» zu, wie die Unternehmen am Sonntag in London mitteilten. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit Easyjet mit 5,2 Milliarden Pfund (knapp 6,1 Mrd. Euro) bewertet wird. Die Billigfluglinie hatte die vorigen Offerten alle abgelehnt, Castlelake aber eine Hintertür für eine Nachbesserung offen gelassen.

Da Castlelake ein US-Unternehmen ist, kann es keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen und benötigt deshalb Partner. Deswegen wird Castlelake den Angaben zufolge mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen zusammenarbeiten. Bellew war früher bei Easyjet, bevor er das Unternehmen 2022 abrupt verließ.

Zu den attraktivsten Vermögenswerten von Easyjet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260705-930-338308/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Continental verkauft ContiTech: Continental Aktie vor Sprung …

19:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Medwedew attackiert USA: Kein Recht, anderen zu diktieren

19:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Finanzminister Klingbeil verteidigt höhere Neuverschuldung

19:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor: Billigfluglinie Easyjet …

19:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Analysten blicken auf AMD: AMD Aktie im Fokus Einschätzungen und …

19:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Klingbeil: Haben erst kleines Stück des Reformwegs geschafft

18:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Delegation der Handelskammer Shenzhen besucht Deutschland …

18:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Sigenergy bringt SigenStor Neo auf den Markt - die KI-gest…

18:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer