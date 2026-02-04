Umfrage

Lust auf Jobwechsel lässt nach 04.02.2026, 03:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Homeoffice
© Katrin Luxenburger/dpa / Viele der jüngeren Leute wünschen sich, in einem möglichen neuen Job im Homeoffice arbeiten zu können. (Symbolbild)
Vor allem die «Generation Z» denkt häufiger über einen Jobwechsel nach. Anders als die «Baby Boomer». In manchen Punkten sind sich die Generationen aber einig.

Immer weniger Menschen in Deutschland können sich vorstellen, ihren Job zu wechseln. Das hat eine neue Forsa-Umfrage im Auftrag des Karrierenetzwerks Xing ergeben. Zwei Drittel der Befragten gaben demnach an, offen dafür zu sein, den aktuellen Arbeitgeber zu verlassen (34 Prozent). Das seien so wenig wie seit fünf Jahren nicht mehr. 

Besonders wechselwillig waren demnach die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der «Generation Z». Rund 44 Prozent der Jahrgänge 1997 bis 2012 könnten sich aktuell einen Jobwechsel vorstellen. Das waren weniger als 2025 (48 Prozent) und 2024 (50 Prozent). «Gerade in den jüngeren Generationen hat die Bereitschaft zum Jobwechsel in den vergangenen Jahren abgenommen», sagte der Xing-Arbeitsmarktexperte Julian Stahl.

«Baby-Boomer» weniger offen

Auch bei den «Millennials» – also den Jahrgängen 1981 bis 1996 – gaben viele an, für einen neuen Job offen zu sein (40 Prozent). Bei der «Generation X» (Jahrgänge 1965 bis 1980) waren demnach nur rund 29 Prozent grundsätzlich wechselbereit. Bei den «Baby-Boomern» (Jahrgänge 1946 bis 1964) gaben das dagegen nur 17 Prozent der Befragten an.

Gehalt ist den Jüngeren wichtig

Mehr als die Hälfte der Befragten aus der «Generation Z» nannte ein zu niedriges Gehalt als einen der Hauptfaktoren für einen Jobwechsel (55 Prozent). Fehlende oder wenig Aufstiegschancen seien ebenfalls häufig genannt worden (42 Prozent), und auch Unzufriedenheit mit den aktuellen Aufgaben (39 Prozent) sowie eine generelle Lust auf Abwechslung (38 Prozent) tauchten als Gründe auf. 

Für die «Boomer» war dagegen am häufigsten ein hohes Stresslevel mit ausschlaggebend für eine Wechselbereitschaft (35 Prozent). Das Gehalt und die Führungskraft waren für die Befragten in dieser Generation ebenfalls von Bedeutung.

Sicher und sinnhaft soll es sein

Überwiegend einig sind sich alle Generationen, wenn es um die Erwartungen an einen neuen Job geht: Am wichtigsten sind den Befragten ein langfristig sicherer und sinnerfüllter Job, ein höheres Gehalt, ein gutes Führungsverhalten, flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktiver Standort. Viele jüngere Arbeitnehmer wünschen sich zudem von einem neuen Arbeitgeber die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Für die älteren ist das laut Umfrage weniger wichtig.

«Die Beschäftigten in Deutschland reagieren auf die anhaltende Wirtschaftsflaute mit einem hohen Bedürfnis nach Sicherheit», sagte Stahl. Das habe auch Auswirkungen auf die Jobsuche. Aber: «Viele unterscheiden offenbar sehr klar zwischen der angespannten Gesamtsituation und ihrer eigenen als stabil wahrgenommenen Arbeitssituation.»

Viele sind trotzdem zufrieden

Trotz einer grundsätzlichen Wechselbereitschaft bei vielen der Befragten ist die große Mehrheit mit ihrem Job zufrieden. Rund 84 Prozent gaben an, eher oder sehr zufrieden zu sein. Lediglich 16 Prozent gaben als Antwort, eher oder sehr unzufrieden zu sein. Um eine mögliche Kündigung sorgt sich generationsübergreifend laut Umfrage kaum jemand, rund 92 Prozent haben solche Sorgen nicht.

Für die Forsa-Umfrage wurden demnach rund 3.400 volljährige und sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige im Januar 2026 befragt.

© dpa-infocom, dpa:260204-930-638586/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
4 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
5 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
6 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
7 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wasserstoff-Leck: Nasa muss bemannten Mondflug verschieben

6:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Trotz Angriffen: Ukrainer und Russen verhandeln in Abu Dhabi…

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Human Rights Watch: Menschenrechtssystem stark unter Druck

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/BND-Analyse: Moskaus Militärausgaben höher als dargestellt…

6:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nachfrage nach Obst und Gemüse bleibt verhalten

6:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Vattenfall senkt Strompreis für Hamburger Grundversorgung

6:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Musk kann Klage zu Twitter-Übernahme nicht abweisen lassen

6:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

VNG sieht Versorgung trotz niedriger Gasspeicher als stabil

6:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer