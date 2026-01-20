Gold-Rally ohne Ende?
Diese 1-Mio.-Unzen-Story in Westafrika könnte der nächste Hebel auf den Boom sein
Anzeige
Umfrage

Mehrheit würde keinen Tesla kaufen 20.01.2026, 10:21 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Elektroautos von Tesla waren lange Zeit beliebt in Deutschland. Inzwischen blicken viele Verbraucher jedoch sehr kritisch auf die Marke.

Die US-Automarke Tesla hat in Deutschland einer Analyse zufolge einen schweren Stand. Rund drei Viertel der Menschen können sich nicht vorstellen, ein Tesla-Elektroauto zu kaufen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage vom vergangenen Sommer, die das Institut der deutschen Wirtschaft nun im Rahmen einer neuen Studie veröffentlicht hat. Für fast 60 Prozent kommt der Kauf demnach gar nicht infrage, für weitere gut 16 Prozent eher nicht.

Dabei ist das Interesse an Elektroautos hierzulande durchaus vorhanden. Gut 37 Prozent können sich vorstellen, das Modell eines deutschen Herstellers zu erwerben. Knapp jeder Vierte erwägt den Kauf eines Fahrzeugs eines chinesischen Anbieters (23 Prozent), Tesla kommt lediglich auf 13 Prozent. Etwa 42 Prozent der Befragten lehnen es grundsätzlich ab, ein Elektroauto zu kaufen.

Neuzulassungen halbiert

Tesla war in Deutschland lange Zeit außerordentlich erfolgreich. Noch 2024 war das Model Y laut Kraftfahrt-Bundesamt das gefragteste E-Auto Deutschlands, ein Jahr später landete es im Modellranking nur noch auf Platz 12. Träger des Instituts der deutschen Wirtschaft sind die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Bundesverband der Deutschen Industrie. 

Studienautor Matthias Diermeier führt den Absturz der Marke unter anderem auf das politische Engagement von Firmenchef Elon Musk zurück. Musk unterstützte US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf, war anschließend kurzzeitig im Regierungsapparat aktiv und empfahl vor der Bundestagswahl die AfD.

Das Institut hat seine Umfrage im Juni und Juli vergangenen Jahres durchgeführt, wenige Wochen nachdem Musk seine Aufgabe für die Trump-Regierung beendet hatte. 5.392 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland wurden repräsentativ befragt.

«Elon Musk hat sich auf dem europäischen Markt seine Zielgruppe verprellt», sagt IW-Experte Diermeier. Die Folgen zeigen sich auch in den Verkaufszahlen: Die Zahl der Neuzulassungen brach im vergangenen Jahr um 48 Prozent auf 19.390 Fahrzeuge ein. Tesla rutschte damit auf Rang neun ab.

Parteipolitisch aufgeladenes Thema

Die Umfrage zeigt große Unterschiede bei den Parteipräferenzen. Knapp zwei Drittel der Grünen können sich vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen, bei der AfD ist es nicht einmal jeder Fünfte. Auch dort trifft Tesla nicht auf viel Zuspruch: Für weniger als 15 Prozent der AfD-Anhänger kommt ein Kauf infrage. Ein Grund ist die geringe Offenheit für Elektromobilität: Mehr als zwei Drittel lehnen die Anschaffung eines E-Autos grundsätzlich ab.

Politische Einstellungen spielen beim Autokauf laut Studie eine zentrale Rolle. «Die Elektromobilität ist neben Windrädern und Wärmepumpen ein weiteres Beispiel für die parteipolitische Aufladung von Klimapolitik in Deutschland», erläuterte Diermeier.

© dpa-infocom, dpa:260120-930-569930/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
2 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
3 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
4 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
6 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tschechiens Regierungschef sucht Grönland auf Globus

14:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Finanzminister billigen Defizitverfahren gegen Finnland

14:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Zündet Macrons Plan für erweitertes G7-Treffen?

14:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Trumps 'Friedensrat': Blaupause für Alternativ-UN?

13:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Athen setzt auf militärisches Know-how aus Israel

13:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: 30 Jahre MDAX

13:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wirtschaftskriminalität: Hacker als 'falsche Chefs' immer größ…

13:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Dax völlig von der Rolle. Könnte brenzlig werden: SAP – Das hä…

13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer