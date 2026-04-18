Umfrage

Unsicherheit macht Deutsche zögerlich 18.04.2026, 02:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die wirtschaftliche und politische Situation lässt viele Menschen Entscheidungen und Anschaffungen aufschieben. Zudem sind sie für die kommenden Generationen pessimistisch.

Die unsichere politische und wirtschaftliche Lage lässt viele Menschen wichtige Entscheidungen aufschieben. In einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag von Bearingpoint sagten 17 Prozent der Befragten, dass sie in den vergangenen 12 Monaten deswegen größere Anschaffungen wie Auto, Haushaltsgeräte oder Elektronik aufgeschoben haben. 8 Prozent sagten das über Geldanlagen und Altersvorsorge, 6 Prozent über ihre Lebensplanung und je 5 Prozent über Jobwechsel und Karriereschritte beziehungsweise Immobilienkäufe oder Miete.

Allerdings sagten auch 59 Prozent, dass sie keine wichtigen Entscheidungen aufgeschoben hätten und 12 Prozent sagten «weiß nicht» oder machten keine Angaben. Die Frage ließ bei den aufgeschobenen Dingen Mehrfachantworten zu. 

Solche Tendenzen können sich auch auf die Konjunktur auswirken. «Wenn Entscheidungen systematisch aufgeschoben werden, verliert eine Volkswirtschaft an Tempo», sagt Iris Grewe, Regionalleiterin bei Bearingpoint. «Das ist ökonomisch relevanter als kurzfristige konjunkturelle Schwankungen.» Was im Privaten als Zögern beginne, könne sich gesamtwirtschaftlich zu einem Investitionsstau verdichten. 

Pessimistischer Zukunftsblick

Für die Umfrage, die laut YouGov für die volljährige Wohnbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist, wurden vom 8. bis 10. April 2.096 Personen befragt. Die meisten von ihnen glauben, dass es der nächsten Generation schlechter gehen wird - konkret Menschen, die in 15 Jahren etwa 30 Jahre alt sein werden im Vergleich zu denen, die derzeit etwa 30 sind. 

19 Prozent sagten, der nächsten Generation werde es auf jeden Fall schlechter gehen, weitere 38 Prozent halten dies für wahrscheinlich. Wahrscheinlich besser sagen dagegen nur 10 Prozent, auf jeden Fall besser 2 Prozent. Auch das kann negative Folgen haben, wie Grewe verdeutlicht: «Wenn eine Generation nicht mehr daran glaubt, dass es ihr wirtschaftlich besser gehen wird, ist das nicht nur ein subjektives Gefühl von Handlungsfähigkeit, sondern ein Risiko für den Standort.»

© dpa-infocom, dpa:260418-930-960544/1

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