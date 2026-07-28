Umfrage

Warum wir uns gern selbst Geschenke kaufen 28.07.2026, 02:03 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Erinnerungen sind für viele ein wichtiger Grund, sich selbst zu beschenken. Was eine neue Umfrage zu Motiven und Ausgaben für Selbstgeschenke zeigt.

Geburtstag, Karrieresprung oder Erinnerung an einen besonderen Moment im Leben: Viele Menschen in Deutschland kaufen nach einer aktuellen Umfrage von Konsumforschern für durchschnittlich rund 2.000 Euro im Jahr Geschenke für sich selbst. Besonders beliebt auf dem eigenen Gabentisch seien dabei Kleidung, Reisen und gutes Essen, heißt es in der Sommerumfrage der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. 

Selbstgeschenke sind in der Konsumforschung Dinge, Erlebnisse oder Dienstleistungen, die Menschen ganz bewusst für die eigenen Bedürfnisse kaufen - nicht gemeint sind notwendige Alltagsanschaffungen. Vergleichswerte, wie viel Geld den Bundesbürgern «Ich-Geschenke» pro Jahr wert sind, gebe es für Deutschland nicht, sagte Studienleiter Oliver Gansser der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien für viele Menschen aber kein gelegentliches Luxusphänomen mehr, sondern fester Bestandteil ihres Konsumverhaltens.

Am höchsten sind die Ausgaben für Selbstgeschenke laut Umfrage im Schnitt bei der Generation Y: Die 29- bis 44-Jährigen kommen auf rund 2400 Euro. Es folgen die Generation X (45 bis 60 Jahre) mit 1998 Euro, die Babyboomer (61 bis 79 Jahre) mit 1862 Euro und die Generation Z (18 bis 28 Jahre) mit 1734 Euro. Männer gaben mit 2282 Euro im Durchschnitt mehr aus als Frauen mit 1735 Euro. 

«Andenken an Ereignisse in meinem Leben» 

Belohnungskäufe, Frustkäufe oder pure Kauflust - diese Motive kennt die Konsumforschung bei Selbstgeschenken schon länger. Überrascht hat Gansser nun der Stellenwert von Erinnerungen an besondere Ereignisse, die von den rund 1600 Befragten über 18 Jahren in diesem Juni die höchsten Zustimmungswerte in Online-Fragebögen (43 Prozent) erhielten. 

Die Interviewten sollten dafür unter anderem diese Aussagen für sich bewerten: «Wenn ich mir selbst ein Geschenk kaufe, wird ein besonderer Anlass noch unvergesslicher» und «Ich werde mir Dinge kaufen, die mir als Andenken an Ereignisse in meinem Leben dienen.» 

Am häufigsten Kleidung, Schuhe oder Accessoires 

Die Erinnerung sei also nicht nur ein Nebeneffekt, sondern oft ein Motiv für den Kauf, fasst es Gansser zusammen. Selbstgeschenke hätten damit eine emotionale und symbolische Funktion und seien mehr als ein spontaner Konsumimpuls. «Unsere Studie zeigt: Menschen kaufen sich nicht nur etwas, um sich zu belohnen - sie kaufen sich Erinnerungen.» 

Am häufigsten greifen die Befragten bei «Ich-Geschenken» zu Kleidung, Schuhen oder Accessoires (47 Prozent). Reisen und Freizeitaktivitäten wie Konzerte folgen mit 40 Prozent, Essen, Getränke und Feinkost mit 37 Prozent. Ebenfalls beliebt sind Kosmetika und Parfums (31 Prozent) sowie elektronische Geräte (25 Prozent).

Die Umfrage ist nach Ganssers Angaben mit Blick auf Alter und Geschlecht bevölkerungsrepräsentativ zusammengesetzt. Die Hochschule arbeitete mit quotierten Online-Stichproben. In der Markt- und Konsumforschung sei das ein etabliertes Verfahren, um belastbare Aussagen über Einstellungen und Verhaltensmuster zu gewinnen, sagte der Studienleiter.

© dpa-infocom, dpa:260728-930-447357/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Exklusiv für BörsenNEWS.de User

Sichern Sie sich bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie im Wert von 50 Euro.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Berlin/Terror

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ilse Aigner und Friedrich Merz

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Kabinettsumbildung von Merz…

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu neuem …

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Südkurier' zu Kabinettsumbau

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Anschlag in Berlin

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kritik an Merz

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu weiterem Kabinettsumbau

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer