Turnaround!
KI Aktie mit geheimer Super-Power?!
Anzeige

Unternehmen sehen ihre Mitarbeiter immer stärker unter Druck 04.08.2026, 11:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Sowohl die Arbeitsauslastung als auch die mentale Belastung nehmen laut einer Ifo-Befragung zu.

Die Arbeitnehmer in Deutschland stehen nach Angaben des Ifo-Instituts immer stärker unter Druck. Sowohl ihre Arbeitsauslastung als auch ihre mentale Belastung sind deutlich gestiegen, wie das Münchner Institut berichtet. Basis der Erhebung sind die Einschätzungen von rund 1.000 Personalverantwortlichen, die in einer Umfrage der Münchner Wirtschaftswissenschaftler zusammen mit dem Personaldienstleister Randstadt erhoben wurden. 

Im Einzelnen berichteten 38 Prozent der befragten Personalverantwortlichen von einer gestiegenen Arbeitsauslastung in den vergangenen zwölf Monaten, nur 21 Prozent von einer gesunkenen. Am deutlichsten verschärfte sich die Lage dabei bei Unternehmen mit 250 bis 499 Mitarbeitern. Dort lag das Verhältnis bei 56 zu 18 Prozent.

Doch es ist nicht nur die Menge der Arbeit, die die Mitarbeiter belastet: 51 Prozent der Unternehmen berichten von einem Anstieg bei mentaler Belastung oder Stress. Einen Rückgang sehen nur 4 Prozent. Als Ursachen nennen die Personalverantwortlichen vor allem die wirtschaftliche Unsicherheit, Veränderungsprozesse im Unternehmen, hohe Arbeitsmengen und Zeitdruck sowie Personalengpässe.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-482579/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AKTIE IM FOKUS: Kontron rutschen ans SDax-Ende - Oddo BHF stuft auf…

15:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 3: Frei sieht im Rentenstreit keinen Verhandlungsspielraum

15:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Weltbank: Jobrisiko durch KI in einkommensstarken Ländern höher

15:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

BioNTech senkt Prognose: Wie schlimm wird es noch?

15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 60 Euro - '…

15:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Madrid erhöht Zahl der Ceuta-Ankömmlinge auf 72.000

14:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Brockenbahn fährt drei Wochen lang nicht auf den Harz-Gipfel

14:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Rückkehr zum Zivildienst? Warum Sozialverbände nicht …

14:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer