US-Benzinpreis steigt auf höchsten Stand seit Kriegsbeginn 28.04.2026, 22:57 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA klettern die Spritpreise wegen des Kriegs im Iran deutlich. Dabei hatte es Präsident Trump seinen Wählern ganz anders versprochen.

Ohne Aussicht auf einen schnellen Frieden im Iran ist der Benzinpreis in den USA auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn gestiegen. Für eine Gallone (3,785 Liter) Benzin mussten Amerikaner am Dienstag im Schnitt 4,18 US-Dollar (3,57 Euro) zahlen, wie der Automobilverband AAA auf Anfrage bestätigte. Auf ähnlich hohem Niveau hatte der Benzinpreis zuletzt vor rund vier Jahren nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gelegen. 

Zu Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar lag der Wert im Schnitt noch bei 2,98 Dollar. Seither ist der Preis also um rund 40 Prozent gestiegen. 

Hintergrund des Anstiegs ist auch Irans Blockade der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormus. Seit Beginn der Kämpfe Ende Februar ist der Schiffsverkehr in der Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. Zwar gehen die Ölexporte der Golfstaaten vor allem in ostasiatische Länder wie China oder Japan. Die Preise für den Rohstoff klettern jedoch weltweit, weswegen auch Autofahrer in Deutschland und den USA damit zu kämpfen haben.

Trump wollte Energiepreise halbieren

Im Vergleich zu Deutschland geben US-Amerikaner immer noch wenig an der Tankstelle aus. Umgerechnet auf Liter und Euro liegt der aktuelle US-Benzinpreis bei rund 94 Cent - verglichen mit über zwei Euro an deutschen Tankstellen. Die USA erheben pro Liter Kraftstoff weniger Steuern und Abgaben, zudem verfügt das Land selbst über große Ölvorkommen. 

Für die US-Regierung ist der Anstieg ein unbequemes Thema: Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, die Energiepreise im Land zu halbieren. Rund ein halbes Jahr vor den wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress ist er davon allerdings weit entfernt.

Nach Darstellung der Regierung handelt es sich zwar nur um einen temporären Anstieg. Wie die US-Energiebehörde EIA mitteilte, könnte es aber selbst nach einer Öffnung der Straße von Hormus Monate dauern, bis der Schiffsverkehr wieder sein übliches Niveau erreicht.

© dpa-infocom, dpa:260428-930-6573/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Zahl der Geburten in Deutschland auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit Hauptdiskussion
2 KI-Nutzung in Deutschland nimmt rasant zu Hauptdiskussion
3 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
4 Freiheitspreis für Waigel - Verleihung am Tegernsee Hauptdiskussion
5 WDH/Kretschmer: 'Deutschland fährt sich gerade runter' Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP 2: Muschel-Drohung gegen Trump? Neue Anklage gegen Ex-FBI-…

7:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Sicherheit und neue Jobs im Fokus der Maritimen Konferenz

7:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Bank mit Gewinnsprung im ersten Quartal

7:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Zögerliches Plus vor Quartalsbilanzen und Fed-…

7:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Mercedes-Benz startet mit überraschend geringem Gewinnrü…

7:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

UBS steigert Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet

7:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mercedes-Benz startet mit überraschend geringem Gewinnrückgang

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran-Krieg erwischt DWS

7:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer