US-Deal mit Taiwan soll mehr Chipwerke nach Amerika bringen 15.01.2026, 20:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Im Westen ist seit Jahren die Sorge groß, dass Spannungen um Taiwan zu Chip-Engpässen führen könnten. Das US-Handelsabkommen mit der Insel soll nun Abhilfe schaffen.

Taiwanische Chip-Konzerne sollen als Teil eines Handelsabkommens mindestens 250 Milliarden Dollar in den USA investieren. Zudem werde Taiwan Kreditgarantien für weitere mindestens 250 Milliarden Dollar (215 Mrd Euro) an Investitionen bereitstellen, teilte das US-Finanzministerium mit. Mit dem nach monatelangen Verhandlungen geschlossenen Abkommen fallen die US-Zölle für Waren aus Taiwan von zuletzt 20 auf 15 Prozent.

Für die USA haben die Chip-Investitionen strategische Bedeutung. Die modernsten Halbleiter der Welt - sowohl für Smartphones als auch für KI-Rechenzentren - werden fast ausschließlich vom Auftragsfertiger TSMC in Taiwan produziert.

Angst vor Chip-Engpässen 

Im Westen ist die Sorge groß, dass geopolitische Spannungen mit Peking um Taiwan zu einer Versorgungskrise bei Chips führen könnten, die viele Branchen treffen würde. Deswegen wird schon seit Jahren versucht, mehr Chip-Produktion in den USA und Europa anzusiedeln. Das lief bisher eher schleppend. Dabei waren Chip-Engpässe wegen sprunghaft gestiegener Nachfrage zu Beginn der Corona-Krise ein Weckruf für viele Länder.

Lutnick: Gesamte Lieferkette kommt

Handelsminister Howard Lutnick sagte nun, dass als Ergebnis des Handelsabkommens die gesamte Chip-Lieferkette in den USA nachgebaut werden solle. «Wir werden das alles rüberbringen - und autark bei der Fähigkeit werden, Halbleiter zu produzieren.» 

Die Chip-Industrie hatte einst ihre Wiege im Silicon Valley in den USA - wanderte aber über Jahrzehnte mehr und mehr nach Asien ab. Halbleiter-Produktion in den Westen zurückzubringen ist auch deshalb schwierig, weil inzwischen große Teile der Lieferkette der Branche ebenfalls in Asien verankert sind.

© dpa-infocom, dpa:260115-930-551733/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
UN: Hinrichtungen im Iran absagen und Todesfälle aufklären

22:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Weißes Haus: Trump bleibt bei Skepsis gegenüber Machado

22:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Deal mit Taiwan soll mehr Chipwerke nach Amerika bringen

21:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj drängt auf höhere Stromimporte

21:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Eurokurs schwächelt nach robusten US-Daten

21:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Weißes Haus: 800 Hinrichtungen im Iran abgesagt

21:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA: Soldaten in Europa beeinflussen Grönland-Ziel nicht

20:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Palästinensische Technokratenregierung trifft sich in …

20:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer