US-Luxus-Warenhauskonzern Saks Global meldet Insolvenz an 14.01.2026, 08:52 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Luxus im Wandel: Online-Konkurrenz, neue Markenstrategien und Schulden setzen Saks Global kräftig zu. Wie es weitergeht und wer das Steuer übernimmt.

Der finanziell angeschlagene Luxus-Warenhauskonzern Saks Global hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Das Unternehmen meldete ein Restrukturierungsverfahren gemäß «Chapter 11» des US-Insolvenzrechts an, wie es mitteilte. Das Verfahren soll dem Luxus-Einzelhändler auch Spielraum geben, um mit Gläubigern eine Umschuldung auszuhandeln oder andere Schritte für einen Fortbestand einzuleiten.

Das Unternehmen sicherte sich nach eigener Aussage zudem eine Finanzierungszusage von rund 1,75 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd. Euro) und gab die Ernennung eines neuen Vorstandschefs bekannt. 

Saks Global war 2024 aus der Fusion der US-Luxuskaufhausketten Saks Fifth Avenue und Neiman Marcus entstanden. Das Unternehmen soll zuletzt auch unter Druck geraten sein, weil die Konkurrenz durch Online-Shops zugenommen hat und Luxusmarken begannen, zunehmend Artikel über ihre eigenen Geschäfte zu verkaufen. 

«Mit Unterstützung seiner wichtigsten Finanzpartner hat Saks Global ein freiwilliges Insolvenzverfahren nach Chapter 11 beim US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von Texas eingeleitet, um seine laufende Umstrukturierung zu erleichtern», teilte das Unternehmen mit. Die Geschäfte und E-Commerce-Angebote von Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks OFF 5TH, Last Call und Horchow seien weiterhin geöffnet.

Darüber hinaus gab Saks Global die Ernennung von Geoffroy van Raemdonck zum neuen Vorstandschef (Chief Executive Officer/CEO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Der ehemalige CEO von Neiman Marcus wird Richard Baker ersetzen, der als Architekt der Akquisitionsstrategie galt und im Januar als Chef von Saks Global zurückgetreten war. 

«Dies ist ein entscheidender Moment für Saks Global, und der vor uns liegende Weg bietet eine bedeutende Gelegenheit, das Fundament unseres Geschäfts zu stärken und es für die Zukunft zu positionieren», sagte van Raemdonck laut Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:260114-930-541975/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Der nächste Coup: BioNTech plant Offensive gegen Krebs

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DIW: Frauenanteil in Vorständen stagniert

10:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bericht: Proteste im Iran nehmen nach staatlicher Repression ab

10:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Milliardenwette: Bitcoin löscht 600 Millionen Dollar aus

10:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Anleihen geben etwas nach

10:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt

10:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Tote in Russland, Stromabschaltungen in der Ukraine

10:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Luxus-Warenhauskonzern Saks Global meldet Insolvenz an

10:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer