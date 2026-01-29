US-Notenbank fasst Leitzins nicht an - Euro weiter stark 29.01.2026, 03:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

US-Notenbank tritt auf die Bremse
© Jacquelyn Martin/AP/dpa / Experten rechnen damit, dass die Fed weiterhin nichts am Leitzins ändern wird.
Nach und nach hatte die Federal Reserve den Leitzins in den USA schrittweise gesenkt. Damit ist erst einmal Schluss. Was hat die Beibehaltung des Leitzinses für einen Effekt auf den Euro?

Eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes und eine anhaltend hohe Inflation haben die US-Notenbank erstmals seit Monaten zur Beibehaltung des Leitzinses bewogen. Das Zinsniveau bleibt damit bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Es gebe derzeit anhand vorliegender Daten keinen Grund für eine Zinssenkung, sagte Fed-Chef Jerome Powell bei einer Pressekonferenz.

Auf den Euro-Dollar-Kurs hatte die Zinsentscheidung keine großen Auswirkungen. Der Euro hatte am Tag zuvor bereits aufgrund irritierender Aussagen von US-Präsident Donald Trump deutlich gegenüber dem Dollar zugelegt. Dass der Euro nach Bekanntgabe des Leitzinses auf dem Niveau verblieb, dürfte auch damit zusammenhängen, dass eine Mehrheit der Volkswirte mit einem stabilen Zins gerechnet hatte und die Entscheidung bereits eingepreist war.

Deutsche und Bürger anderer Euroländer, die eine Reise in die USA planen oder beim Online-Shopping in Dollar bezahlen, bekommen derzeit mit rund 1,19 Dollar pro Euro etwas mehr umgetauscht als noch vor wenigen Tagen. Von dem etwas besseren Tauschverhältnis profitieren auch deutsche und europäische Unternehmen, die in die Vereinigten Staaten exportieren.

Dollar-Schwäche für Trump kein Problem

US-Präsident Trump hatte sich unbeirrt von der jüngsten Schwäche der Landeswährung gezeigt. Stattdessen behauptete er, dass sich der Dollar «hervorragend» entwickelt habe. Auf die Frage eines Journalisten, ob er sich Sorgen über den Kursverlust mache, antwortete Trump: «Nein, ich glaube, es ist großartig.» Er verwies auf die Geschäfte, die die USA machten, ohne Details zu nennen.

Kurz nach Bekanntwerden der Kommentare stieg der Euro gegenüber dem Dollar, in der Folge bekam man für einen Euro gut 1,20 Dollar. Auch Gold legte zum US-Dollar kräftig zu und erreichte ein Rekordhoch.

Das Nachsehen haben indes die US-Amerikaner, für die Reisen ins Ausland tendenziell teurer werden. Für Importe, die nicht in Dollar beglichen werden, zahlen US-Unternehmen nun etwas mehr als noch vor ein paar Tagen.

Volkswirte rechnen damit, dass Fed Leitzins weiter unberührt lässt

Für das laufende Jahr rechnen Volkswirte damit, dass die Fed den Leitzins in zwei Schritten senken dürfte – also bis auf 3,0 bis 3,25 Prozent. Bis zum Sommer dürfte sich allerdings kaum etwas am derzeitigen Leitzins ändern, vermutet LBBW-Research-Analyst Elmar Völker: «Wir rechnen derzeit nicht vor der Fed-Sitzung im Juni, der ersten unter Leitung des Nachfolgers von Jerome Powell, mit einer erneuten Leitzinssenkung.»

© dpa-infocom, dpa:260129-930-611727/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Abwärtstrend hält an - Ostseefischer geben Betriebe auf

6:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Viel Gegenwind: So liefen 2025 die Geschäfte bei Kärcher

6:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienr…

6:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Gericht verbietet Festnahme anerkannter Flüchtlinge in …

6:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Krebs durch Impfung: Was hinter dieser Falschmeldung steckt

6:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

'Historischer Besuch': Xi empfängt Starmer in Peking

6:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Acea: Nutzfahrzeug-Zulassungen in EU schwächeln 2025 - Busse legen …

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Januar 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer