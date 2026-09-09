PortfolioPlus
Portfolio-Tracker – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige

USA kündigen Einfuhrverbot für einige kanadische Waren an 08.09.2026, 23:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada hat die Regierung in Washington Einfuhrverbote für bestimmte Produkte aus dem Nachbarland angekündigt. Einige Molkereiprodukte, alkoholische Getränke und Motorräder sollen ab dem 29. September nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen, wie aus Dekreten von US-Präsident Donald Trump hervorging.

© dpa-infocom, dpa:260908-930-655268/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Paracetamol in der Schwangerschaft: Möglicher Einfluss auf Töchter…

1:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

BVB siegt gegen Villarreal und sorgt sich um Karetsas

Gestern 23:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Iranische Medien: Mehrere Öltanker angegriffen

Gestern 22:57 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ukraine: Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Gestern 22:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

BVB-Neuzugang Karetsas mit Trage vom Platz gebracht

Gestern 22:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow mit schwachem Wochenauftakt - …

Gestern 22:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Dow mit schwachem Wochenauftakt - Nasdaq …

Gestern 22:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Söder gegen AfD-Verbot - aber für härtere Gangart

Gestern 22:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer