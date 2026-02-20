Anzeige
++++++ Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie – Erstklassige Lage im „Land der Giganten“ ++++++
USA

Wirtschaftswachstum stärker als erwartet abgeschwächt 20.02.2026, 14:54 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal schwächer als erwartet. Im dritten Quartal legten die USA noch deutlich zu.

Die US-Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag laut einer ersten Erhebung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 2,8 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 4,4 Prozent zugelegt.

Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. 2025 ist die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent gewachsen. 2024 hatte das Wachstum noch 2,8 Prozent betragen.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.

© dpa-infocom, dpa:260220-930-714231/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
2 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues Chart Signal Hauptdiskussion
5 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
7 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Streit um Zölle: Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht

16:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/EU: Bund darf Rosneft Deutschland übernehmen

16:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1767 US-Dollar

16:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ölpreise fallen nach Rally ein wenig - USA-Iran-Konflikt bleibt …

16:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundeswehr und Israels Militär planen engeren Austausch

16:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Haftbefehl gegen Deutsche-Welle-Reporter in Türkei …

16:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: "Kaufzurückhaltung bei Mittelstandsanleihen…

16:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York: Anleger fahren wegen Iran-Konflikt weiter …

16:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer