Verbraucher nehmen mehr Kredite für Konsum auf

Während Verbraucher mehr Kredite aufnehmen, bleiben Unternehmen bei Investitionen zurückhaltend. Was der Bankenfachverband dazu sagt.

Konsumfreudige Verbraucher, zurückhaltende Unternehmen: Deutschlands Kreditbanken registrieren bei der Nachfrage nach Finanzierungen ein zweigeteiltes Bild. So übertraf das Neugeschäft in der Konsumfinanzierung in den ersten drei Quartalen mit 45,4 Milliarden Euro den Wert des Vorjahreszeitraums um 3,6 Prozent, wie der Bankenfachverband mitteilte. In Umfragen anderer Quellen gaben vielen Menschen an, dass sie sogar tägliche Ausgaben wie Lebensmitteleinkäufe auf Pump finanzieren.

Dagegen war nach Angaben des Verbandes das Geschäft mit Investitionsfinanzierungen rückläufig: Neue Kredite im Volumen von 8,0 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeuteten einen Rückgang um 2,6 Prozent. Besonders für gewerbliche Kraftfahrzeuge wurden im Zeitraum Januar bis September deutlich weniger Finanzierungen nachgefragt als in den ersten neun Monaten des Vorjahres.

Unternehmen bei Investitionen auf der Bremse 

Dies spiegele «die anhaltende Unsicherheit im Unternehmenssektor wider», bilanzierte der Bankenfachverband. Dessen Geschäftsführer Jens Loa sagt: «Damit Deutschland wieder an Dynamik gewinnt, braucht es jetzt verlässliche Rahmenbedingungen und klare Wachstumsimpulse. Unternehmen müssen die Sicherheit haben, dass sich Investitionen wieder lohnen.»

Insgesamt vergaben die 48 Verbandsmitglieder in den ersten drei Quartalen 2025 neue Kredite im Volumen von 100,9 Milliarden Euro und damit 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ende September hatten die Institute 202,1 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen.

