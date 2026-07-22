Verdi: Pilotabschluss für Groß- und Außenhandel in Bayern

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Pilotabschluss für Groß- und Außenhandel in Bayern 22.07.2026, 05:44 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Tarifeinigung soll den Beschäftigten schon im August mehr Geld bringen und hat Signalwirkung für ganz Deutschland - vielleicht sogar für eine weitere Handelsbranche.

In den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi in Bayern ein Pilotabschluss erzielt worden. Demnach steigen die Entgelte der rund 240.000 Beschäftigten im Freistaat ab dem 1. August um 2,9 Prozent. Zum 1. Mai soll es um weitere 2,1 Prozent nach oben gehen - bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Von der Arbeitgeberseite war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Erklärungsfrist, innerhalb derer beide Seiten das Ergebnis bestätigen müssen, läuft bis zum 4. August. 

Verdi-Verhandlungsführer Thomas Gürlebeck erwartet von der Einigung nicht nur eine Signalwirkung für die deutschlandweiten Tarifgespräche im Groß- und Außenhandel, die insgesamt mehr als eine Million Beschäftigte betreffen, sondern auch für den Einzelhandel, wo derzeit ebenfalls Tarifgespräche laufen.

Bernd Ohlmann vom für den Einzelhandel zuständigen Handelsverband Bayern sagte: «Natürlich verfolgen wir das sehr genau, aber jede Branche hat eigenen Kostenstrukturen. Deshalb lassen sich die Ergebnisse aus dem Groß-und Außenhandel nicht eins zu eins auf den Einzelhandel in Bayern übertragen.»

«Auf der Straße und in den Betrieben erkämpft»

Während der Tarifverhandlungen gab es Warnstreiks. «Ohne den großen Mut und die Entschlossenheit der Streikenden wäre ein solch guter Tarifabschluss niemals möglich gewesen», betonte Gürlebeck. Die Streikenden hätten wieder einmal bewiesen, «dass Tarifabschlüsse auf der Straße und in den Betrieben und nicht am Verhandlungstisch entschieden und erkämpft werden». 

Dass im Groß- und Außenhandel in Bayern der erste bundesweite Handels-Tarifabschluss gelungen sei, sei auch den Streikenden in anderen Bundesländern zu verdanken, sagte er: «Ohne diese kraftvolle und breite bundesweite Bewegung wäre unser heutiges Ergebnis nicht möglich gewesen.»

© dpa-infocom, dpa:260722-930-419796/1

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