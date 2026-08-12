Verkehrsminister

Versorgung trotz Niedrigwasser gesichert 11.08.2026, 22:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Versorgung sei weiter nicht gefährdet, so der Verkehrsminister. Die Bauindustrie warnt hingegen: Lieferengpässe für erste Baustoffe seien bereits angekündigt für den Fall, dass die Dürre andauere.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht trotz der anhaltenden Niedrigwasserlage auf wichtigen Wasserstraßen derzeit keine Versorgungsengpässe. «Stand jetzt ist die Versorgung gewährleistet», sagte Bilger der «Rheinischen Post» vor einer Schaltkonferenz mit den Verkehrsministern der Länder an diesem Mittwoch.

Um das Risiko zu senken, müsse mehr Güterverkehr von den Wasserstraßen auf Schiene und Straße verlagert werden, betonte der Minister. Bund und Länder wollten sich über weitere Schritte abstimmen. Er gehe davon aus, dass die Problematik mindestens bis Ende August anhalte.

Der Deutschen Bahn sprach Bilger ein Lob aus: «Ich bin dankbar, dass die Bahn sich umgehend gekümmert und zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt hat.» Dazu gehörten weitere Waggons, deren Zahl noch steigen solle. 

Bauindustrie: Erste Engpässe bereits angekündigt

Die Bauindustrie sieht die Lage indes deutlich kritischer. «Lieferengpässe für erste Baustoffe sind von den Lieferanten bereits angekündigt worden für den Fall, dass die Situation noch länger anhält, wovon derzeit auszugehen ist», sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Flächendeckende Baustopps sehe er zwar aktuell nicht. Je länger und ausgeprägter die Niedrigwasserphase allerdings anhalte, desto größer werde das Risiko von Engpässen, höheren Logistikkosten und Verzögerungen.

© dpa-infocom, dpa:260811-930-516086/1

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