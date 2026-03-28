Verkehrspolitiker

Regierung muss Bahn stärker unterstützen 28.03.2026, 13:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bahnchefin Palla zeigt sich optimistisch, aber deutliche Verbesserungen bei Netz und Pünktlichkeit dürften noch lange dauern. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses nimmt den Bund in die Pflicht.

Angesichts des Milliardenverlusts bei der Deutschen Bahn und jahrelangen Sanierungsarbeiten auf der Schiene fordert der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir, die Bundesregierung zu mehr Unterstützung auf. «Bahnchefin (Evelyn) Palla hat den richtigen Kurs eingeschlagen, braucht dafür aber deutlich mehr Rückhalt aus der Bundesregierung», sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 

Ohne den Neu- und Ausbau von Gleisen und die klare Unterstützung von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) werde sich an den strukturellen Problemen des bundeseigenen Konzerns nichts ändern, sagte Al-Wazir. «Es ist nicht zu erklären, dass das Sondervermögen nicht komplett zusätzlich für Investitionen genutzt wird. Das muss sich ändern.» 

Schnieder: Geht in «demokratiegefährdende Richtung»

Bahnchefin Palla hatte Freitag die Bilanz des Vorjahrs vorgestellt. Demnach machte der Konzern unterm Strich einen Verlust von rund 2,3 Milliarden Euro, etwa 0,5 Milliarden Euro mehr als 2024. Palla bereitete die Fahrgäste zudem darauf vor, dass die Sanierung des maroden Streckennetzes noch viele Jahre dauern werde. Im vergangenen Jahr waren lediglich rund 60 Prozent der Fernzüge ohne größere Verzögerungen unterwegs. 

Verkehrsminister Schnieder sieht im Zustand der Deutschen Bahn bereits eine mögliche Gefahr für die Demokratie. «Das geht schon in eine demokratiegefährdende Richtung», sagte er der Funke Mediengruppe. «Wir dürfen nicht einreißen lassen, dass die Menschen glauben, der Staat bekommt Probleme wie marode Brücken oder notorisch verspätete Züge nicht in den Griff. Wir müssen zeigen, dass wir handlungsfähig sind.»

© dpa-infocom, dpa:260328-930-879588/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
2 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
3 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
4 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
5 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
6 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
7 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Huthi-Miliz greift Israel an - Hoffnung auf Iran-Gespräche…

15:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran bleibt im Internet-Blackout

15:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Minister aus Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten in Pakistan …

15:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Israel: Weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran

15:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Irans Präsident droht mit Vergeltungsschlägen

15:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ökonom hält höhere Mehrwertsteuer für sinnvoll

15:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verkehrspolitiker: Regierung muss Bahn stärker unterstützen

15:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Diginex am 52-Wochen-Tief: Warum Rekordumsatz und Doctolib-Deal den …

13:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer