Viele Zugausfälle nach Öffnung Bahnstrecke Berlin-Hamburg 04.09.2026, 11:25 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg wurde monatelang saniert. Doch nach der Wiedereröffnung gab es Probleme wie Verspätungen und Zugausfälle. Die Bundesregierung nennt Zahlen.

Nach der Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist es in den Wochen danach nicht rund gelaufen. «Die Pünktlichkeit auf der Strecke hat das Zielniveau (...) noch nicht erreicht», heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion. Zuvor hatte die «Tagesschau» darüber berichtet.

Direkt nach der Wiedereröffnung hatten den Angaben zufolge zwischen dem 14. und 30. Juni dieses Jahres 133 von 1.272 Zügen Verspätungen ab 91 Minuten. Lediglich 105 verspäteten sich weniger als eine Minute. Besonders auffällig sind die Zahlen Ende Juni: 28 von 51 geplanten Zügen fielen am 27. Juni aus, am 28. Juni waren es 19. Nur an vier Tagen fiel im Juni kein Zug aus.

Hitzetage und Unwetter spielten eine Rolle

Zwischen dem 1. und 26. Juli verbesserte sich die Situation im Vergleich zur Anfangsphase: Von 1.878 Zügen hatten 86 eine Verspätung ab 91 Minuten. Den höchsten Ausfall gab es am 1. Juli, als von 52 geplanten Zügen im Fernverkehr 16 nicht fuhren. An zehn Tagen fiel kein Zug aus.

Die Bundesregierung schrieb, nach Auskunft der Deutschen Bahn sei bei komplexen Inbetriebnahmen ein stufenweises Hochfahren der Anlagen gängige Praxis. Trotz sorgfältiger Abnahmen und Prüfungen der technischen Anlagen könnten bestimmte Mängel oder verdeckte Fehler oft erst im Realbetrieb unter verkehrlicher Belastung festgestellt werden. Auch Hitzetage und lokale Unwetter hätten eine Rolle gespielt.

Strecke wurde von August 2025 bis Juni 2026 saniert 

Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg war von August 2025 bis Juni 2026 saniert worden. Der Plan war, die Sanierung bis zum 30. April 2026 abzuschließen und die Vollsperrung aufzuheben. Dass die Sanierung rund eineinhalb Monate verspätet beendet wurde, begründete die Bahn mit dem Frost zu Jahresbeginn. Einen ersten Abschnitt gab die Bahn Mitte Mai wieder frei.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-633219/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
2 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
3 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
4 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
5 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
6 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
7 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
OLG Hamm: DAZN steht wegen Preiserhöhungen vor Niederlage

14:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Rechnungshof: 'Weg in Schuldenfalle verlassen'

14:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Wieder Angriff auf Stromnetz - Bekennerbrief gibt …

13:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

München verliert Fluggäste - Nürnberg und Memmingen gewinnen

13:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Paris stützt Landwirte nach Dürresommer mit Milliardenhilfe

13:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Özdemir fordert echte Perspektive für Audi-Werk Neckarsulm

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Viele Zugausfälle nach Öffnung Bahnstrecke Berlin-Hamburg

13:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): …

13:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer