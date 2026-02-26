Von Schokolade bis Duschbad

Dubai-Schokolade, cremige Aufstriche und Shampoo: Pistazien sind im deutschen Lebensmittelhandel gefragt. Warum jetzt mehr als jeder zweite Haushalt zugreift und welche Produkte besonders boomen.

Dubai-Schokolade, Cremes, Snacks: Pistazienprodukte haben bei Verbrauchern in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. 2021 lag der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel damit bei rund 170 Millionen Euro - im vergangenen Jahr waren es rund 374 Millionen Euro, wie aus Daten des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 120 Prozent. 

Allein gegenüber dem Vorjahr legte der Umsatz 2025 um 48 Prozent zu. Zum Vergleich: Der gesamte Markt für Alltagsprodukte, die schnell gekauft werden, wuchs im selben Zeitraum um 3,2 Prozent.

Schokolade zündet Turbo

Treiber der Entwicklung war insbesondere der Schokoladenbereich. Ende 2023 begann der Hype um die Dubai-Schokolade. Diese ist mit Pistaziencreme und dünnen Teigfäden gefüllt. Kurze Zeit später kamen solche Produkte dann auch in Deutschland auf den Markt. 

2024 wurde das Umsatzwachstum demnach vor allem durch Tafelschokolade, süße Brotaufstriche und Pistazien als Nüsse getragen. Und auch 2025 hielt der Trend an: Schokoriegel mit Pistazienanteil verzeichneten ein Umsatzplus von 192 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von Tafelschokolade (plus 175 Prozent) und Müsliriegeln (plus 117 Prozent).

Mehr als jeder zweite Haushalt in Deutschland (53 Prozent) kaufte 2025 laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mindestens ein Pistazienprodukt. Die größte Käuferreichweite erzielten die Kategorien Nüsse, Tafelschokolade, Eis, Milchgetränke und Fertigdesserts. Neben Lebensmitteln finden sich Pistazien inzwischen aber auch in Produkten wie Duschbädern, Seifen, Shampoos, Gesichtsmasken, Lippenpflegeprodukten und Weichspülern. 

Der Trend erfasst demnach alle Altersgruppen. Die höchste Käuferreichweite und den größten Umsatz erzielen Haushalte, in denen der Haushaltsführer zwischen 25 und 54 Jahre alt ist. Der 26. Februar gilt als Tag der Pistazie.

