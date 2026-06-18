Vorbestellungen für nächstes «GTA»-Spiel starten am 25. Juni 18.06.2026, 14:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Auf kaum ein Videospiel warten Fans so aufgeregt wie auf «Grand Theft Auto VI». Nach Verzögerungen kann man es ab dem 25. Juni vorbestellen. Damit dürfte auch das Erscheinen im November sicher sein.

Nach mehr als einem Jahrzehnt werden sich Videospieler in einer Woche das nächste Game aus der «GTA»-Reihe vorbestellen können. Die Entwicklerfirma Rockstar Games kündigte den Start der Vorbestellungen für «Grand Theft Auto VI» für den 25. Juni an. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler musste lange warten: Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus. 

«GTA VI» soll zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series XS erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. 

Rekordverdächtige Erwartungen 

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte «GTA VI» das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft. 

«Grand Theft Auto» ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von «Grand Theft Auto VI» soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-245073/1

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