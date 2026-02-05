VW und Stellantis

«Made in Europe» soll Branche stärken 04.02.2026, 23:11 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Oliver Blume
© Julian Stratenschulte/dpa / VW-Chef Oliver Blume spricht sich zusammen mit Stellantis-Chef Antonio Filosa dafür aus, Fahrzeuge für den EU‑Markt stärker an europäische Produktionsanforderungen zu knüpfen. (Archivbild)
Mehr Jobs, mehr Innovation: VW und Stellantis wollen mit einem EU-Label die Autoindustrie fit für die Zukunft machen. Was steckt hinter den «Made in Europe»-Kriterien für E-Autos?

Die Vorstandschefs von Volkswagen und Stellantis fordern eine industriepolitische Neuausrichtung in Europa, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Automobilindustrie langfristig zu sichern. In einem gemeinsamen Beitrag für das «Handelsblatt» und zwei weitere europäische Zeitungen schlagen VW‑Chef Oliver Blume und der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Antonio Filosa, eine «Made in Europe»-Strategie vor, die für fairen Wettbewerb sowie mehr Produktion und Investitionen in der EU sorgen soll.

Blume und Filosa fordern finanzielle Anreize und Erleichterungen für in Europa gefertigte Elektroautos. Europas größte Autobauer dringen dabei auf eine Lockerung der EU-Klimaregeln zugunsten heimischer Produktion. 

Die Konzernchefs fordern, Fahrzeuge für den EU‑Markt stärker an europäische Produktionsanforderungen zu knüpfen. Jeder Hersteller, der in Europa verkaufe, solle unter vergleichbaren Bedingungen produzieren müssen. Zudem sollten staatliche Fördergelder gezielt europäische Wertschöpfung unterstützen. 

Verbindliche «Made in Europe»-Kriterien für E-Autos 

Die Konsequenz wären «Made in Europe»-Anforderungen für Fahrzeuge, die in der EU zugelassen werden. «Made in Europe»-Kriterien für E-Autos sollten Produktion, Antrieb, Batteriezellen und elektronische Schlüsselkomponenten umfassen. Fahrzeuge, die die Kriterien erfüllen, sollten ein Label erhalten und etwa von staatlichen Kaufprämien oder öffentlichen Aufträgen profitieren.

CO2-Bonus für E-Autos «Made in Europe»

Zudem regen die Manager an, dass jedes E-Auto «Made in Europe» einen CO2-Bonus erhalten sollte. «Und wenn ein Hersteller die "Made in Europe"-Anforderungen für einen großen Teil seiner Flotte erfüllt, sollte ein solcher CO2-Bonus sogar für alle seine Elektrofahrzeuge anerkannt werden.» Nach den Worten von Blume und Filosa wäre dies ein Anreiz, Produktion in der EU aufrechtzuerhalten, Milliarden an Strafzahlungen zu vermeiden und stattdessen für dringend benötigte Investitionen im Binnenmarkt einzusetzen. 

Keine protektionistischen Abschottungen

Neben Herkunftsanforderungen sei eine «übergreifende Industriepolitik» nötig mit gezielter Förderung europäischer Batteriezellenproduktion sowie Kaufförderungen für europäische Elektrofahrzeuge. 

Die beiden Konzernchefs betonen, dass die vorgeschlagene Strategie nicht zu Abschottungen führen solle: «Wir können nicht um jede Werkbank einen protektionistischen Zaun ziehen.» Ziel sei vielmehr, die Resilienz in ausgewählten strategischen Komponenten aufzubauen oder zu stärken.

Man erlebe den Beginn einer neuen Ära geopolitischen Wettbewerbs, schreiben die Manager. Handel, Technologie und Industrie würden zunehmend genutzt, um nationale Machtinteressen durchzusetzen. Europa müsse dringend entscheiden, «ob es nur ein Markt für andere werden oder auch zukünftig Produzent und Industriemacht bleiben will». 

Die Branche erwirtschafte rund acht Prozent des EU‑Bruttoinlandsprodukts und biete etwa 13 Millionen Menschen Arbeit. Entsprechend groß sei die Bedeutung des Sektors für Wohlstand und Stabilität in der EU.

Grüne: Autohersteller haben es verstanden

Nach den Worten von Grünen-Chefin Franziska Brantner zeigen die europäischen Automobilhersteller mit dem Beitrag, dass sie verstanden haben: «Unsere Wirtschaft kann nur dann erfolgreich und widerstandsfähig sein, wenn wir konsequent europäisch denken und auf Made in Europe setzen.» Jetzt sei auch die Bundesregierung gefordert, diesen Weg entschlossen mitzugehen und endlich eine echte europäische Industriepolitik auf den Weg zu bringen. «Wir können es uns nicht leisten, noch länger den Kopf in den Sand zu stecken.»

© dpa-infocom, dpa:260204-930-643696/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
5 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
6 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
7 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trump: Werde mich aus Prüfung des Warner-Deals heraushalten

1:27 Uhr • Artikel • dpa

Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen

0:46 Uhr • Artikel • dpa

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2060 Euro…

Gestern 23:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj: Wir erwarten Austausch Kriegsgefangener

Gestern 22:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow nahe Rekordhoch - Nasdaq unter …

Gestern 22:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Ministerium: Lebenslange Haft für Attentatsversuch auf …

Gestern 22:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Qiagen überrascht im Schlussquartal - Weiteres Wachstum …

Gestern 22:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen

Gestern 22:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer