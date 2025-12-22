Der Goldpreis hat in diesem Jahr einen Rekord nach dem anderen gebrochen. In der Spitze am 20. Oktober kostete eine Feinunze (rund 31 Gramm) 4.356,50 US-Dollar. Doch was sind die Einflussfaktoren, warum ist Gold gerade in Deutschland ein so großes Thema und welche Entwicklung ist im neuen Jahr zu erwarten?

Welche Hauptfaktoren bestimmen den weltweiten Goldpreis?

Der Goldpreis wurde 2025 vor allem durch die Entwicklung der Realzinsen, die Schwäche des US-Dollars sowie durch anhaltende geopolitische Unsicherheiten geprägt, die Gold erneut als sicheren Hafen in den Fokus rückten, wie York Tetzlaff, Chef des Branchenverbandes Fachvereinigung Edelmetalle, in Pforzheim sagt. «Hinzu kam eine außergewöhnlich starke Nachfrage von Zentralbanken und Investoren, während die Schmucknachfrage auf dem hohen Preisniveau eher dämpfend wirkte.»

Welche Größen wirken am schnellsten?

Geo- und handelspolitische Risiken wie Kriege beziehungsweise Zölle haben laut Tetzlaff kurzfristig die größten Folgen - Stichwort sicherer Hafen. «Gold hat über Jahrhunderte eine große Stabilität bei der Kaufkraft - unabhängig von politischen Systemen, Währungen oder Wirtschaftskrisen», erklärt er und nennt als Beispiel aus der Modewelt, was man für eine Unze bekomme: im alten Rom sei es eine feine Toga gewesen, im Mittelalter ein edles Gewand, und heute erhalte man für die gleiche Menge Gold einen hochwertigen Maßanzug. Die Inflation wirke sich hingegen eher mittel- bis langfristig auf den Goldpreis aus.

Gab es in diesem Jahr Besonderheiten?

«Insgesamt haben Zentralbanken 2025 ihre Goldkäufe stark verstärkt, das hat die Goldpreis-Rallye maßgeblich vorangetrieben», sagt Tetzlaff. «Die Nachfrage der Zentralbanken ist insbesondere nach Covid ein zentraler Punkt geworden.» In diesem Jahr hätten vor allem China, die Türkei und Polen vermehrt Gold nachgefragt. «Polen hat seine Goldreserven seit 2023 mehr als verdoppelt und war mit fast 90 Tonnen Goldkäufen im Jahr 2024 der weltweit größte Goldkäufer.» Zudem hielten Länder mit großen Goldbeständen wie Deutschland, die USA und Italien daran fest.

Laut einer Analyse der Europäischen Zentralbank (EZB) machten Zentralbanken 2024 mehr als 20 Prozent der globalen Goldpreisnachfrage aus. Im Schnitt der 2010er Jahre habe der Anteil bei rund 10 Prozent gelegen. Vom Verhalten der Zentralbanken geht Tetzlaff zufolge Signalwirkung aus: «Das zieht den Markt.»

2025 sei neben den Zentralbanken der Investmentbereich der stärkste Treiber gewesen. «Gerade im dritten Quartal haben ETFs stark angezogen, außerdem blieben auch Barren und Münzen hoch», sagt Tetzlaff, börsengehandelte Fonds. Hier habe auch die Nachfrage aus Asien in diesem Jahr zugenommen.

Welche Rolle spielt Schmuck?

Hier ist es laut Tetzlaff vergleichsweise leicht, auf Alternativen umzusteigen. Bei Trauringen etwa werde Platin verstärkt gefragt. «Sowohl Händler als auch Konsumenten weichen aufgrund der hohen Goldpreise 2025 vermehrt auf Platin als attraktives Edelmetall aus», sagt er. Auch der Bundesverband Schmuck-, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien (BVSU) in Pforzheim hatte berichtet, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Schmuck angesichts des Gold-Kurses zufolge verstärkt nach Alternativen suchen.

Wie entwickelt sich das weltweite Goldangebot?

Die Minenproduktion ist nach Tetzlaffs Angaben das Jahr über relativ konstant geblieben und erst im dritten Quartal um zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dass nicht viele versuchen, von der Goldpreis-Rallye zu profitieren, erklärt der Experte mit den hohen Investitionskosten. «Gewinne schöpfen kann man aber erst nach vielen Jahren. Von der Entdeckung eines Vorkommens bis zur tatsächlichen Produktion vergehen meist 15 bis 20 Jahre, in denen Exploration, Genehmigungen, Bau und Inbetriebnahme stattfinden.»

Weil Minengesellschaften sich zudem Nachhaltigkeitsstandards auferlegt hätten, werde genauer geschaut, wo und in welche Projekte sie tatsächlich investieren. Es gehe dabei um Lieferketten, Umwelt- und Sozialauflagen bis hin zu weltweit verbindlichen Sicherheitsregeln für Bergbauabfälle.

Wie relevant ist Recyclinggold inzwischen für das Gesamtangebot?

Generell wachse der Recyclinganteil im globalen Goldmarkt, sagt Tetzlaff. In Deutschland produziertes Feingold stamme fast zu 100 Prozent aus dem Recycling von Altgold und Elektronikschrotten. Die Folgen der Goldpreis-Entwicklung spürten auch die Scheideanstalten, zu denen Verbraucher und Verbraucherinnen ihr Altgold bringen. «Da kommt mehr als genug an, das Recyclinggeschäft brummt.» Recyceltes Gold sei qualitativ gleichwertig zu Minengold und spiele eine immer wichtigere am Markt.

Unterscheidet sich Deutschland von anderen Ländern?

Die Affinität zu Gold sei in Deutschland immer schon hoch gewesen, sagt Tetzlaff. Verschiedene Wirtschaftskrisen hätten das befördert. «Deswegen ist Deutschland weltweit ein wichtiger Goldmarkt. Denn Gold gilt hierzulande bis heute als verlässlicher Sachwert, der unabhängig von Geldpolitik und Finanzsystem Vertrauen schafft.» Ein Standortfaktor sei, dass Gold in der EU von der Mehrwertsteuer befreit sei: «Goldbarren und anerkannte Anlagemünzen können in Deutschland und der EU umsatzsteuerfrei erworben werden. Wenn ich Gold als Anlageprodukt ein Jahr halte, kann ich es steuerfrei verkaufen.»

Nach einer Analyse des World Gold Councils aus 2024 ist Gold in Deutschland eine weit verbreitete Anlageform: 37 Prozent der hiesigen Anleger hätten schon einmal in Gold investiert oder es besessen, viele seien Stammkunden. Neben der Möglichkeit, Gold in kleinen Mengen zu erwerben, gehe es unter anderem um Schutz vor Inflation, höhere langfristige Renditen im Vergleich zu Bargeld auf dem Sparbuch sowie die Risikostreuung und Portfoliodiversifizierung.

Der Bundesverband deutscher Banken veröffentlichte Anfang des Jahres eine Umfrage, der zufolge Deutsche für 2025 vor allem sichere Geldanlagen bevorzugten. An erster Stelle standen Immobilien (47 Prozent), gefolgt von Tagesgeld (43 Prozent) und Gold (41 Prozent) - vor Aktien und Fonds. Gerade im Jahresvergleich waren die Zahlen interessant: Für das Vorjahr hatten nur 14 Prozent der Befragten Gold als bevorzugtes Anlageprodukt genannt.

Ist ein Ausblick auf 2026 möglich?

Die Branche erwartet laut Tetzlaff stabile bis steigende Preise. «Für 2026 spricht vieles für einen weiterhin festen Goldpreis: Sinkende Zinserwartungen, anhaltende geopolitische Unsicherheiten und die starke Nachfrage der Zentralbanken bilden ein robustes Fundament, auch wenn zwischenzeitliche Schwankungen nicht auszuschließen sind», sagt der Fachmann. Die Nachfrage der Zentralbanken dürfte robust bleiben. Und geo- oder handelspolitische Unsicherheiten etwa in der Zollpolitik seien ebenfalls wahrscheinlich. «Wenn die eskalieren, kann der Goldpreis überproportional reagieren.»

Der World Gold Council äußert sich in einem Ausblick ähnlich: Verlangsamte sich das Wachstum oder gäbe es gar einen stärkeren Abschwung, seien moderate bis starke Gewinne möglich. «Umgekehrt würde ein Erfolg der von der Trump-Administration eingeleiteten Politik das Wirtschaftswachstum beschleunigen und geopolitische Risiken reduzieren, was zu höheren Zinsen und einem stärkeren US-Dollar führen und den Goldpreis drücken würde.»

