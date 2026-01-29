Anzeige
++++++ Gold-Update: 307 Meter Gold: Dieser Treffer könnte diese Goldaktie jetzt neu bewerten ++++++
Waymo-Robotaxi fährt Kind an - Firma

Schlimmeres verhindert 29.01.2026, 11:19 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Robotaxi-Firma Waymo
© Andrej Sokolow/dpa / Waymo hat bereits fahrerlose Robotaxis in mehreren US-Städten. (Archivbild)
Unfälle mit selbstfahrenden Autos sind selten - nun fuhr ein Wagen des Robotaxi-Marktführers ein Kind an. Laut der Firma hätte es aber mit einem Menschen am Steuer schlimmer ausgehen können.

Ein fahrerloses Robotaxi von Waymo hat in Kalifornien ein Kind angefahren und leicht verletzt - die Google-Schwesterfirma schätzt aber, dass die Software den Wagen stärker abbremste als ein Mensch in der Lage gewesen wäre.

Nach Darstellung von Waymo war das Kind von einem hohen SUV verdeckt, bevor es auf die Straße vor das selbstfahrende Auto lief. Der Wagen habe das Tempo in einer Vollbremsung von rund 17 Meilen pro Stunde auf weniger als 6 Meilen pro Stunde gesenkt - also von gut 27 km/h auf unter 10 km/h. Nach Berechnungen eines Computer-Modells von Waymo wäre auch ein aufmerksamer menschlicher Fahrer mit dem Kind kollidiert - allerdings noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 14 Meilen pro Stunde (rund 22,5 km/h). Das zeige die Vorzüge des Systems für die Verkehrssicherheit, argumentierte die Firma.

Ermittlungen

Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA leitete nach einer Meldung von Waymo eine Untersuchung ein. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass sich der Unfall in der Nähe einer Grundschule ereignet und das Kind leichte Verletzungen davongetragen habe. Die Behörde will nun unter anderem prüfen, ob das Fahrzeug mit angemessener Vorsicht angesichts der Nähe zu einer Schule und Kindern unterwegs gewesen sei. Waymo hatte bereits die Software anpassen müssen, nachdem ein Fahrzeug dabei gefilmt wurde, wie es regelwidrig einen parkenden Schulbus umfährt. 

Waymo betont stets, Daten zeigten, dass Robotaxis der Firma sicherer als Menschen im Straßenverkehr unterwegs seien. Aus den NHTSA-Unterlagen geht hervor, dass Waymo inzwischen schätzungsweise gut 3.000 Fahrzeuge hat. Sie fuhren bereits Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen.

Konkurrenz mit Tesla

Waymo gilt als Nummer eins beim autonomen Fahren, doch Elon Musk will den von ihm geführten Elektroauto-Hersteller Tesla als Marktführer bei Robotaxis etablieren. Sein Ansatz ist umstritten: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die unter anderem von Waymo eingesetzten Laser-Radare, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten. Die meisten Experten und Rivalen beharren darauf, dass Kameras nicht verlässlich genug sind. Tesla will aber in diesem Jahr selbstfahrende Autos in rund einem halben Dutzend US-Städte auf die Straße bringen.

Unfälle bei Rivalen

Bisher wurden zwei folgenschwere Unfälle mit selbstfahrenden Autos bekannt. In San Francisco wurde eine Frau im Herbst von einem Auto mit einem Menschen am Steuer angefahren und vor ein Robotaxi der General-Motors-Tochter Cruise geschleudert. Das selbstfahrende Auto konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und die Frau blieb unter dem Cruise-Wagen stecken. Das Auto versuchte danach, an den Straßenrand zu fahren und schleppte die Frau rund sechs Meter mit. Nach Vertuschungsvorwürfen wurde das Cruise-Management ausgetauscht. Am Ende machte GM die Firma dicht.

Beim bisher einzigen tödlichen Unfall mit einem autonomen Auto überfuhr ein Wagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber bei einer abendlichen Testfahrt im Bundesstaat Arizona eine Frau, die eine mehrspurige Straße überquerte. Die Frau schob ein Fahrrad mit Einkaufstaschen am Lenkrad neben sich - und Untersuchungen zeigten, dass die Software nicht schnell genug reagierte, weil sie die Objekte zunächst nicht einordnen konnte. Uber gab die Entwicklung eigener Technik für selbstfahrende Autos schließlich auf.

© dpa-infocom, dpa:260129-930-613488/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
4 Kreml schließt Verhandlungen mit 'inkompetenter' EU-Führung aus Hauptdiskussion
5 Millionen US-Amerikaner von Wintersturm betroffen Hauptdiskussion
6 Tesla-Aktie unter Druck: Anleger erleben herbe Enttäuschung in 2025: Elon Musks Zukunftsversprechen kollidieren mit der Realität Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP 3: SAP enttäuscht mit holprigen Abschlüssen - Aktie sackt …

12:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Strahlenspezialist Eckert & Ziegler mit Rekordjahr 2025

12:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: WARRANTI Holding SE / Dividendenausschüttung bestätigt …

12:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Starkes Software und Server-Geschäft: IBM legt kräftig zu…

12:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Facebook-Konzern Meta verspricht 'KI, die einen versteht…

12:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

12:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Brüssel setzt auf harte Grenzen und wirbt um Fachkräfte

12:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Rubio warnt Iran vor Angriff und schließt Präventivschlag…

12:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer