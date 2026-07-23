Wirecard-Prozess

Urteil in Sicht 23.07.2026, 10:16 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Kollaps des Wirecard-Konzerns im Sommer 2020 war der größte Wirtschaftsskandal der vergangenen Jahrzehnte, auch der Strafprozess geriet zum Mammutverfahren. Nun wollen die Richter zum Ende kommen.

Im Münchner Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte ist nach über dreieinhalb Jahren das Ende in Sicht: Das Landgericht München I will die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung in die vierte Oktoberwoche legen. Das schlug der Vorsitzende Richter Markus Födisch vor. 

Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und seine beiden Mitangeklagten läuft seit 8. Dezember 2022. Braun, der nach wie vor alle Vorwürfe bestreitet, sitzt sogar schon seit dem Kollaps des einstigen Dax-Konzerns vor sechs Jahren in Untersuchungshaft. Bisher hat die Kammer über 270 Verhandlungstage absolviert.

Auch die Schlussphase des Wirecard-Verfahrens wird im Vergleich zu anderen Strafprozessen eine langwierige Angelegenheit: Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidiger Brauns und des Kronzeugen Oliver Bellenhaus wollen jeweils einen ganzen Prozesstag lang plädieren, Braun persönlich will darüber hinaus auch einen ganzen Tag für das letzte Wort nutzen, das Angeklagten vor dem Urteil zusteht. Lediglich die Verteidiger des Ex-Chefbuchhalters und dritten Angeklagten wollen es bei einem halbtägigen Plädoyer bewenden lassen. 

Richter wollen Plädoyers möglichst beschleunigen 

Einen möglichen Urteilstermin nannte der Vorsitzende Richter nicht, doch nach den letzten Worten der Angeklagten fehlt dann nur noch der Richterspruch. Födisch schlug vor, Plädoyers im Block hintereinander abzuhalten, beginnend mit der Staatsanwaltschaft am 19. Oktober.

In den vergangenen Jahren verhandelte die Kammer üblicherweise an zwei Tagen pro Woche, die Richter wollen in der Schlussphase jedoch schneller sein: «Sonst müssen Sie sich darauf einstellen, dass es Wochen dauert, bis wir durchkommen», sagte Födisch. 

Die Staatsanwaltschaft hält den 1969 geborenen Braun für den Haupttäter. Der einstige Börsenstar sowie Milliardär und Komplizen sollen demnach über Jahre Umsätze in Milliardenhöhe erdichtet haben, um den eigentlich defizitären Konzern mit Hilfe hoher Bankkredite über Wasser zu halten. Den mutmaßlichen Schaden bezifferte die Staatsanwaltschaft in der Anklage auf gut drei Milliarden Euro. 

Ex-Konzernchef pocht auf Unschuld 

Braun hingegen sieht sich als Opfer einer Betrügerbande um den abgetauchten früheren Vertriebsvorstand Jan Marsalek. Der ehedem in Dubai für Wirecard tätige Mitangeklagte Oliver Bellenhaus dagegen beschuldigt den früheren Konzernchef als Mittäter und -wisser. 

Ein Freispruch für Braun ist ausgeschlossen, sofern der Prozess nicht in den nächsten Wochen noch eine sensationelle Wende nimmt: Hielten die Richter Braun für unschuldig, hätte der österreichische Manager längst aus der U-Haft entlassen werden müssen.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-426223/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Griechenland plant Milliarden-Investitionen in Verteidigung

14:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Harter Wettbewerb und Kosten: Jungheinrich senkt …

13:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google

13:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Siemens Energy bleibt trotz Rücksetzer im Fokus: Siemens Energy …

13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

STMicroelectronics trotz guter Zahlen unter Druck

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AKTIEN IM FOKUS: T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas …

13:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX nimmt sich für 2026 noch …

13:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Händler müssen für Recycling von Kunststofftaschen zahlen

13:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer