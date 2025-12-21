Wirtschaft begrüßt Rückkehr der Briten zu Erasmus 21.12.2025, 03:45 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wirtschaftsvertreter zeigen sich erfreut über die Rückkehr Großbritanniens zum EU-Austauschprogramm. Kommt jetzt auch der Durchbruch bei den strengen Einreise-Regeln für Studierende?

Vertreter der deutsch-britischen Wirtschaft begrüßen den Wiedereintritt Großbritanniens in das Erasmus-Programm - und erhoffen sich eine Erleichterung der strengen Visa-Regeln. Dass das Vereinigte Königreich ab 2027 wieder bei dem EU-Austauschprogramm dabei ist, sei «ein sehr bedeutender Schritt», der es jungen Leuten ermögliche, «über den Ärmelkanal hinweg wertvolle akademische und berufliche Erfahrungen zu sammeln», sagte der Chef der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer (AHK) in London, Ulrich Hoppe, der Deutschen Presse-Agentur. 

Großbritannien hatte sich vor wenigen Tagen mit der EU auf den Wiedereintritt ins Erasmus-Programm ab 2027 geeinigt. Damit können Studentinnen und Studenten im Rahmen des Programms in Großbritannien studieren oder eine Ausbildung absolvieren. Auch britischen Studenten wird der Weg in die EU mit Erasmus damit freigemacht. Im ersten akademischen Jahr werden die Briten rund 570 Millionen Pfund (umgerechnet mehr als 648 Millionen Euro) in das Programm stecken. 

Diese Übereinkunft stimme nicht nur die Wirtschaft hoffnungsvoll, sondern zeige auch, dass die Zusammenarbeit Großbritanniens mit der EU künftig auch in anderen Bereichen «deutlich vertieft werden kann», so Hoppe. 

Vereinfachte Einreise für Studis? 

Mit dem Brexit im Januar 2020 war Großbritannien auch aus dem Austauschprogramm ausgestiegen, über das Tausende junge Menschen aus der EU ihre Auslandssemester auf der Insel verbrachten. 

Dass es jetzt zu dieser Annäherung mit der Europäischen Union kam, sei aus Sicht der Wirtschaft nicht zu unterschätzen, sagte York-Alexander von Massenbach von der Britischen Handelskammer in Deutschland (BCCG) der dpa. Großbritannien galt auch wegen seiner Elite-Universitäten als beliebtes Zielland für Studenten und junge Arbeitnehmer. Nach dem Brexit seien einige Möglichkeiten jedoch zum Erliegen gekommen. 

Für junge Menschen werde nun ein attraktiver Bildungs- und Wirtschaftsstandort wieder geöffnet, sagt von Massenbach. Das sei auch deswegen bedeutend, «da anzunehmen ist», dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Erasmus-Programms «auch in den Genuss erleichterter britischer Einreise- und Arbeitsbestimmungen gelangen werden». 

Großbritannien hatte seine Einreisebestimmungen nach dem Brexit immer weiter verschärft. Die Beantragung eines Visums zum Studieren oder Arbeiten ist meist teuer und erfordert hohen bürokratischen Aufwand. Sollten die Einreise- und Arbeitsbestimmungen vereinfacht werden, wäre das auch mit Blick auf eine Annäherung an die EU «ein großer Schritt», ist sich von Massenbach sicher. 

Das «Erasmus»-Programm wurde 1987 eingeführt und seither von mehr als 18 Millionen Teilnehmern genutzt. Es unterstützt Studierende und Uni-Lehrpersonal auf dem Weg ins Ausland zu günstigeren Bedingungen und hilft auch, Praktika in Unternehmen zu finanzieren.

© dpa-infocom, dpa:251221-930-451719/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
2 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
3 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
4 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
5 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
6 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Mehrheit sieht Immobilienbesitzer beim Mietrecht im Vorteil

5:01 Uhr • Artikel • dpa

«Forbes»: Musk hat Vermögen von 749 Milliarden Dollar

Gestern 23:56 Uhr • Artikel • dpa

Siemens Energy: KI-Boom entfacht neue Kursfantasie

Gestern 16:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sony greift zu: Peanuts jetzt fast ganz im Besitz!

Gestern 15:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla zeigt Optimus-Roboter in Berlin

Gestern 13:00 Uhr • Artikel • dpa

GNW-News: Dank Berry Swing ist das Abendessen an Heiligabend lila…

Gestern 10:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab

Gestern 8:37 Uhr • Artikel • dpa

GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Preisgestaltung für ö…

Gestern 7:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer