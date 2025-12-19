Wirtschaft wächst nur langsam - Inflation bleibt zäh 19.12.2025, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Bundesbank sieht für Deutschland erst ab 2027 einen spürbaren Wirtschaftsaufschwung. Die Inflation hält sich der Prognose zufolge hartnäckiger als erhofft.

Die Bundesbank erwartet im Verlauf des kommenden Jahres eine allmähliche Belebung der deutschen Wirtschaft. Nach drei Jahren Konjunkturflaute sagt die Notenbank für 2026 ein Wachstum von 0,6 Prozent voraus. Die Prognose ist allerdings etwas pessimistischer als noch im Juni: Vor sechs Monaten hatte die Bundesbank für das nächste Jahr kalenderbereinigt 0,7 Prozent Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorhergesagt. 

Auch einige andere Konjunkturprognosen wurden jüngst nach unten geschraubt. Berücksichtigt man die zusätzlichen Arbeitstage im kommenden Jahr, fällt die Bundesbank-Prognose etwas optimistischer aus. Das laufende Jahr dürfte ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent bringen.

«Die deutsche Wirtschaft macht im Jahr 2026 wieder Fortschritte: zunächst noch verhalten, aber dann geht es langsam aufwärts», erklärte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. «Ab dem zweiten Quartal 2026 verstärkt sich das Wirtschaftswachstum merklich, getragen vor allem von staatlichen Ausgaben und wieder anziehenden Exporten.» Für das erste Vierteljahr 2026 rechnet die Bundesbank wie im Schlussquartal 2025 mit 0,1 Prozent Plus zum Vorquartal.

Stärkerer Aufschwung 2027

2027 dürfte der Aufschwung deutlich an Fahrt gewinnen: Die Bundesbank erwartet dann 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als noch im Juni veranschlagt. 2028 sollte Europas größte Volkswirtschaft der Prognose zufolge um 1,1 Prozent zulegen.

Für zunehmend Auftrieb dürften staatliche Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie Investitionen in Verteidigung sorgen. Die zuletzt von höheren US-Zöllen ausgebremsten Exporte werden nach Bundesbank-Einschätzung bereits im Verlauf des kommenden Jahres wieder auf Expansionskurs gehen. Das dürfte Unternehmensinvestitionen ankurbeln.

Privater Konsum kommt aus dem Tief - aber zähe Inflation

Aufwärtspotenzial sieht die Bundesbank zudem beim privaten Konsum, der eine wichtige Stütze der Binnenkonjunktur ist: «Kräftig steigende Löhne und ein sich nach und nach verbessernder Arbeitsmarkt stützen die realen Einkommen und damit den privaten Konsum.» 

Allerdings werde die Teuerungsrate wegen des Lohnwachstums und weniger stark fallenden Energiepreisen langsamer sinken als erwartet. Nach 2,3 Prozent Inflation im laufenden Jahr rechnet die Bundesbank 2026 mit einer nach europäischer Methode (HVPI) berechneten Rate von 2,2 Prozent. 2027 (2,1 Prozent) und 2028 (1,9 Prozent) wird in etwa das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent erreicht. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen.

© dpa-infocom, dpa:251219-930-445106/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Elektroautos länger von der Kfz-Steuer befreit

12:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Neuer ICE L der Bahn wird von angemieteten Loks gezogen

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schwarzbuch: Warnung vor Betrugswelle in sozialen Medien

12:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesrat stimmt neuem Wehrdienst zu

12:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesrat billigt Lachgas-Verbot

12:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische …

12:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: EU-Staaten stimmen für lockerere Gentechnik-Vorgaben

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Putin: Kredite für Ukraine wirken auf Haushalte in EU

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer