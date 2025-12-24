Wirtschaftsweise

Firmenerben sollen höhere Steuern zahlen 23.12.2025, 23:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Gemälde, Oldtimer oder Privatjet - bei Firmenerben gäbe es oft mehr zu holen, als das Betriebsvermögen, sagt Monika Schnitzer. Sie setzt deshalb bei der Erbschaftsteuer auf das Verfassungsgericht.

Die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, fordert Firmenerben stärker zu besteuern. Das sei richtig, allein schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit, sagte Schnitzer der «Rheinischen Post». «Das Geldvermögen privater Haushalte wird unverhältnismäßig viel höher besteuert als das Betriebsvermögen von vererbten Unternehmen.»

Sie betonte, dass neben der Firma oft auch noch andere Vermögen vererbt werden: «Da finden sich neben liquiden Konten auch Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet – gerade wenn es um sehr hohe Erbschaften geht.» 

Grundsätzlich sei die Erbschaftsteuer nicht zu gering, aber Vermögensarten würden unterschiedlich besteuert, so die Ökonomin. Schnitzer geht jedoch davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelung in einem anstehenden Urteil dazu im kommenden Jahr kippen wird.

© dpa-infocom, dpa:251223-930-463274/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
2 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
3 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
4 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
5 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
6 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
7 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Steinmeier ruft zu Weihnachten zu Mut und Zuversicht auf

0:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt öffentliches …

Gestern 23:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj: Russland will Ukrainern Weihnachten nehmen

Gestern 22:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Robuste Konjunkturdaten sorgen für…

Gestern 22:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Robuste Konjunkturdaten sorgen für …

Gestern 22:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frankreichs Parlament verabschiedet Notlösung für Haushalt

Gestern 22:09 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Europäische Zensur? USA verhängen Sanktionen

Gestern 22:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Libyscher General bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt

Gestern 21:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer