Zahl der Apotheken sinkt auf Tiefstand seit fast 50 Jahren 13.01.2026, 14:45 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eine Apotheke in der Nähe ist vielen Menschen wichtig. Doch das Netz der Standorte wird dünner: Die Zahl der Apotheken sinkt seit Jahren - nun auf ein neues Rekordtief. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist auf einen Tiefstand gesunken. Zum Jahresende 2025 gab es bundesweit 16.601 Apotheken, 440 oder 2,6 Prozent weniger als Endes des Vorjahres, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) in Berlin mitteilte. «Mittlerweile ist der niedrigste Stand an Apotheken seit fast 50 Jahren erreicht – im Jahr 1977 gab es in Ost- und Westdeutschland zusammen 16.374 Apotheken.»

Seit 2013 habe jede fünfte Apotheke schließen müssen. «Das heißt, dass immer mehr Menschen immer weitere Wege bis zur nächsten Apotheke zurücklegen müssen», sagte ABDA-Präsident Thomas Preis.

Der ABDA zufolge standen im vergangenen Jahr 502 Apothekenschließungen 62 Neueröffnungen gegenüber. Die Zahlen basieren auf Meldungen der Landesapothekerkammern. Das Apothekensterben hat sich den Angaben zufolge 2025 leicht abgeschwächt.

Probleme bei der Nachfolgesuche

Preis kritisierte die Politik: Seit der Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung auf das heute fixe Packungshonorar vor 22 Jahren habe es eine einzige Erhöhung gegeben. «Seit der letzten Erhöhung des Festhonorars im Jahr 2013 sind die Kosten in den Apotheken um 65 Prozent gestiegen.» Für immer mehr Apotheken sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sei eine Erhöhung des Apothekenhonorars auf 9,50 Euro festgeschrieben. Es sei unverständlich, dass die Bundesregierung die Erhöhung des Fixhonorars bei der laufenden Apothekenreform ausklammere.

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt seit Jahren. Zu den Gründen zählen Kostendruck und Probleme bei der Nachfolgesuche, wenn Inhaber in Ruhestand gehen. Mangels Verdienstmöglichkeiten zieht es Menschen zudem in die Industrie oder Krankenhausapotheken.

Versandapotheken wie DocMorris und Shop Apotheke, die auf Bestellungen im Internet setzen, sehen den Trend weniger dramatisch. Der Rückgang der Vor-Ort-Apotheken gefährde nicht die Versorgung, da die Schließungen überproportional Gebiete mit hoher Apothekerdichte betreffe, hieß es in einem früheren Papier des europäischen Verbandes der Online-Apotheken EAEP.

© dpa-infocom, dpa:260113-930-539266/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Regierungsumbildung in der Ukraine scheitert

16:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein

16:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Microsoft zahlt jetzt selbst: KI-Boom treibt Strompreise hoch

16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/Aktien New York: Leichter Dämpfer nach Rekorden

16:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Devisen: Eurokurs gibt nach US-Inflationsdaten etwas nach

16:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Söder: SPD-Erbschaftsteuer ist Einladung zur Auswanderung

16:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Auswärtiges Amt bestellt Irans Botschafter ein

16:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Frankreich verurteilt Gewalt gegen Proteste im Iran scharf

16:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer