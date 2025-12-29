Zeitweise Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank 29.12.2025, 16:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Störung, die das Anmelden verhinderte, betraf auch die Postbank und die Norisbank. Am Nachmittag sei die Störung behoben worden.

Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien. 

Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. «Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten», teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.

