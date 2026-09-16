Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige

Zigarren und Zigarillos könnten viel teurer werden 16.09.2026, 03:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Zigarren aus Deutschland? Eine Handvoll Hersteller gibt es noch in Ostwestfalen - plus zwei weitere anderswo. Steuerpläne aus der Bundespolitik machen sie aktuell mächtig nervös.

Wer Zigarren oder Zigarillos kauft, muss ab Januar womöglich deutlich mehr zahlen als bislang. Sollte ein Vorhaben der Koalitionsfraktionen im Bundestag umgesetzt werden, würden erheblich mehr Steuern anfallen, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie, Bodo Mehrlein, der dpa bei der Fachmesse Intertabac in Dortmund. «Es wäre eine Steuer-Explosion, wodurch die Preise um 50 bis 60 Prozent steigen würden.»

Dadurch drohten der Branche herbe Einbußen. «Kostet eine beispielhafte Zigarre jetzt 10 Euro, so wären es dann vielleicht 16 Euro - das ist so viel mehr Geld, da dürfte sich manch Verbraucher zurückhalten und doch keine kaufen.»

Branche hat mit schwächelnder Nachfrage zu kämpfen

So ein Rückschlag träfe die Branche besonders hart, da sie aktuell ohnehin schon mit einer schwächelnden Nachfrage zu kämpfen habe. «Die schlechte Wirtschaftslage spüren wir, der Umsatz der deutschen Zigarrenindustrie dürfte dieses Jahr sechs bis sieben Prozent niedriger liegen als im Vorjahr.»

Wegen hoher Spritpreise an der Zapfsäule und anderer gestiegener Alltagskosten guckten die Verbraucher eben stärker auf den Preis. «Irgendwo spart man dann - und das ist dann eben auch mal die Packung Zigarillos oder die gute Zigarre, die nicht gekauft wird.»

In Deutschland gibt es Verbandsangaben zufolge sieben Firmen, die Zigarren herstellen, vier von ihnen sitzen in Bünde und eine in Minden-Lübbecke (NRW). Hinzu kommen 15 Importeure, die in Deutschland Ware aus dem Ausland verkaufen. Insgesamt hat die Branche Verbandsangaben zufolge 1.640 Beschäftigte. Der Tabak der hierzulande hergestellten Zigarren und Zigarillos kommt größtenteils aus Lateinamerika und Indonesien.

Nischenbranche bangt um ihre Jobs

Pro Jahr werden in Deutschland den Angaben zufolge rund zwei Milliarden Zigarillos und Zigarren verkauft. Die beiden Produkte fallen in die gleiche Steuerkategorie, daher wird aus staatlicher Sicht nicht unterschieden.

«Sollte die Koalition ihr Vorhaben nicht wesentlich abschwächen, würde uns das hart treffen: Der Verlust von Arbeitsplätzen wäre wohl unvermeidlich», sagt Mehrlein und betont, dass es bei den Produkten seiner Branche nicht um reine Luxusgüter gehe. «Wir stehen nicht nur für die High-End-Zigarre für mehr als 100 Euro, sondern auch für gute Mittelklasse-Waren: Unsere Kunden sind nicht nur die Reichen, sondern auch der kleine Mann, der im Schrebergarten gern sein Zigarillo raucht.»

Der Verbandsvertreter macht sich zudem Sorgen um die 500 Geschäfte von Fachhändlern, die in Deutschland Zigarren und Zigarillos verkaufen. «Irgendwann ist preislich der Kipp-Punkt erreicht: Die Ware wird so teuer, dass die Nachfrage rapide einbricht und unsere Branche nach unten gerissen wird.»

© dpa-infocom, dpa:260916-930-691614/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP/Hegseth: Deutsche Industrie für Nato-Verteidigung nutzen

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Irans Außenminister macht sich über US-Verluste lustig

7:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Appell an Großmächte: China warnt vor Militarismus

7:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ADAC: Mehr Staus als vor einem Jahr

6:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie: Goldabbau und Wetter bedrohen Indigene im Amazonas

6:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Richterbund: Höchststand bei unerledigten Strafverfahren

6:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ozonloch über der Antarktis so klein wie selten seit 1990

6:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bovenschulte: Zusammenreißen und regieren

6:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer