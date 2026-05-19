Zu lange gewartet

Musk scheitert mit Klage gegen OpenAI 18.05.2026, 22:50 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der reichste Mann der Welt im Gericht gegen einen der einflussreichsten KI-Manager: Am Ende scheiterte Elon Musk mit seiner explosiven Klage. Er habe zu lange gezögert, entschieden die Geschworenen.

Tech-Milliardär Elon Musk ist mit seinem Versuch gescheitert, vor Gericht einen radikalen Umbau beim ChatGPT-Entwickler OpenAI zu erzwingen. Geschworene in Kalifornien kamen zu dem Schluss, dass Musk seine Klage erst nach Ablauf der Verjährungsfrist eingereicht hatte. Musk will sich nicht mit der Niederlage abfinden und kündigte eine Berufung an.

Ein Sieg Musks hätte OpenAI bei der Finanzierung zurückwerfen und damit den Wettbewerb in der boomenden KI-Industrie umkrempeln können. Musk wollte unter anderem erreichen, dass OpenAI-Chef Sam Altman und Top-Manager Greg Brockman ihre Posten verlieren und die Struktur des KI-Entwicklers geändert wird. Auch strebte er eine Wiedergutmachung von mehr als 100 Milliarden Dollar an - die er dann nach eigenen Angaben an den Non-Profit-Teil von OpenAI weiterreichen wollte.

«Eine wohltätige Organisation gestohlen»

Der Tech-Milliardär war in der Anfangszeit von OpenAI vor gut einem Jahrzehnt ein zentraler Geldgeber und bezifferte seinen Beitrag auf insgesamt rund 38 Millionen Dollar. Musk warf Altman und Brockman vor, sie hätten «eine wohltätige Organisation gestohlen», indem sie den Wert von OpenAI entgegen den ursprünglichen Absprachen aus der zunächst gebildeten Non-Profit-Stiftung in eine auf Gewinn ausgerichtete Firma verlagert hätten.

Um diesen Vorwurf ging es hauptsächlich in dem mehrwöchigen Prozess im kalifornischen Oakland. Am Ende entscheidend war aber der Zeitpunkt von Musks Klage im Jahr 2024. Er hatte die Unterstützung von OpenAI bereits 2020 vollständig eingestellt - und konnte die Geschworenen nicht überzeugen, dass er erst 2023 zu der Einsicht gekommen sei, dass seine einstigen Mitstreiter ihr Wort gebrochen hätten. In Kalifornien verjähren solche Vorwürfe nach drei Jahren.

Späte Klage

Musk argumentierte, erst mit der Investition von zehn Milliarden vom Windows-Riesen Microsoft sei klargeworden, dass OpenAI vom Weg abgekommen sei. Damit sei seine Klage noch rechtzeitig erfolgt. Die Anwälte von OpenAI verwiesen jedoch auf E-Mails und Textnachrichten, in denen Musk schon vorher ähnliche Bedenken vorgebracht habe. Das überzeugte die Geschworenen mehr. 

Die Geschworenen hatten in dem Verfahren zwar nur eine beratende Rolle. Richterin Yvonne Gonzalez Rogers hatte aber schon vorab angekündigt, dass sie deren Entscheidung zur Verjährungsfrist folgen werde. Es gebe hinreichende Belege, die die Einschätzung der neunköpfigen Jury stützten, sagte sie. Angesichts der Verjährung legten sich die Geschworenen auch gar nicht erst zum Inhalt von Musks Vorwürfen fest. 

Für OpenAI stand viel auf dem Spiel

Mit rund 700 Millionen Nutzern pro Woche ist ChatGPT ein führender KI-Player, während Musks Konkurrenzsoftware Grok weniger populär ist. Nach Berechnungen des Branchendienstes «The Information» landen bei OpenAI und dem Rivalen Anthropic aktuell fast 90 Prozent der Erlöse der KI-Branche. Anthropic liege dabei leicht vorn. 

Die OpenAI-Seite versuchte, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Musk mit seiner Klage einen Wettbewerber für seine eigenen KI-Aktivitäten bremsen wolle. Der Tech-Milliardär sei erst nach dem Erfolg von ChatGPT vor Gericht gezogen - und nachdem er mit xAI eine Konkurrenzfirma gegründet hatte.

Streit um Doppelstruktur bei OpenAI

Musk war in der Anfangszeit ein wichtiger Geldgeber von OpenAI. Insgesamt trug er rund 38 Millionen Dollar zur Finanzierung bei. Bis Mitte 2017 unterstützte er die KI-Entwicklung mit etwa 25 Millionen Dollar an vierteljährlichen Zahlungen und übernahm bis 2020 die Miete im Umfang von gut 12 Millionen Dollar. Ferner gab es vier Fahrzeuge des von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla für Top-Mitarbeiter.

OpenAI besteht aus einem gemeinnützigen Kern und einer auf Gewinn ausgerichteten Firma, die ihm laut Satzung untergeordnet ist. Der Tech-Milliardär behauptete in seiner im August 2024 eingereichten Klage, er sei von Altman und Brockman hinters Licht geführt worden. Er habe das Geld ausdrücklich für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in einer Non-Profit-Struktur gespendet, argumentierten Musk und seine Anwälte. Inzwischen stecke der Wert aber größtenteils in der gewinnorientierten Firma - und davon profitierten nun Altman, Brockman und der Großinvestor Microsoft. 

OpenAI widerspricht und betont, dass der Non-Profit-Kern weiterhin die Kontrolle habe. Ohne eine zusätzliche auf Gewinn ausgerichtete Firma wäre es unmöglich gewesen, die nötigen Milliarden-Investitionen zu heben, argumentiert OpenAI.

Frage des Vertrauens

Die Anwälte verbrachten einen großen Teil ihrer Zeit mit Versuchen, die Glaubwürdigkeit der Gegenseite zu untergraben. Eine richtig gute Figur machten dabei weder Musk noch Altman.

So löcherte Musks Anwalt den unter Eid stehenden Altman mit Fragen, ob dieser immer ehrlich mit seinen Geschäftspartnern gewesen sei und konfrontierte ihn mit Vorwürfen ehemaliger Weggefährten, laut denen er sie in die Irre geführt habe. Nach Altmans ausweichenden Antworten griff der Anwalt in seinem Schlussplädoyer vor den Geschworenen zu einem krassen Vergleich: Würden Sie über eine Holzbrücke über eine Schlucht gehen, wenn es hieße, dass sie gemäß «Sam Altmans Wahrheit» gebaut worden sei. 

Als eine Art rauchenden Colt präsentierten Musks Anwälte einen Tagebuch-Eintrag von OpenAI-Manager Brockman, in dem dieser die Frage aufschrieb, wie er zu einem Vermögen von einer Milliarde Dollar kommen könne. Sie stellten es als Zeichen dafür dar, dass es Brockman nur darum gegangen sei, reich zu werden. Sein Anteil an OpenAI ist gemessen an der jüngsten Finanzierungsrunde der KI-Firma etwa 30 Milliarden Dollar wert. Musks Anwalt fragte Brockman wiederholt, warum er nicht 29 Milliarden Dollar an OpenAI zurückgegeben habe, wenn ihm eine Milliarde reiche.

OpenAI: Musk wollte die volle Kontrolle

OpenAI wiederum konterte, Musk habe sich 2017 unter Verweis auf seine Rolle als zentraler Geldgeber die alleinige Kontrolle über die gewinnorientierte Firma sichern wollen. Nachdem Altman und Brockman dies abgelehnt hätten, habe er versucht, OpenAI mit dem Entzug der Finanzierung unter Druck zu setzen, unterstellte ihm der Anwalt der Gegenseite bei der Befragung vor Gericht. Musk sagte dazu, er habe die Kontrolle schnell wieder abgeben wollen, wenn neue Investoren dazukommen wären. Laut OpenAI weigerte er sich jedoch, dies schriftlich festzuhalten. Auch schlug Musk vor, OpenAI an den von ihm geführten Autobauer Tesla anzudocken.

© dpa-infocom, dpa:260518-930-97558/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
2 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück Hauptdiskussion
6 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
7 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Sammelklage gegen Amazon wegen Reklame auf Prime Video

1:01 Uhr • Artikel • dpa

Tausende Tankstellen verstoßen gegen 12-Uhr-Regel

1:01 Uhr • Artikel • dpa

'Schmiergeld': Trump erntet wegen Entschädigungsfonds Kritik

Gestern 23:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Selenskyj hebt Erfolge ukrainischer Drohnenangriffe hervor…

Gestern 22:53 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow…

Gestern 22:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus…

Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Rossmann ruft 'enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel' zurück

Gestern 22:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ICE-Beamter wegen Schüssen in Minnesota angeklagt

Gestern 21:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer