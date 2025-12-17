Zusteller im Weihnachtsstress

«Man ist fix und fertig» 17.12.2025, 04:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Mehr als 200 Pakete am Tag, Treppen ohne Aufzug – und kaum ein Dankeschön: Warum Weihnachten Paketboten an ihre Grenzen bringt und was sie sich von den Kunden wünschen.

Ein Balanceakt vor dem Wohnhaus in Berlin-Karow: Auf dem einem Arm stapeln sich die Pakete, die andere Hand drückt auf die Klingel. Der Türsummer - schnell rein, die Treppe hoch, vier Stockwerke. «Hallo, hier ist Ihr Paket, danke, schönen Tag noch», sagt DHL-Paketbote Steve Josch und eilt die Treppe wieder herunter zum gelben Transporter. In der Weihnachtszeit darf er keine Zeit verlieren. 

Die Sendungsmengen werden gerade vor Weihnachten «immer schlimmer», sagt der 45-Jährige. Pro Tag fährt er für die Deutsche Post DHL mehr als 200 Pakete aus, zu anderen Jahreszeiten sind es eher 150. Besonders belastend seien Mehrfamilienhäuser ohne Aufzug. «Das Phänomen ist tatsächlich immer, dass die meisten, die viel bestellen, immer oben wohnen.» 

«Man spart sich das Fitnessstudio»

Die Arbeit halte ihn zwar fit, sagt Josch, aber irgendwann gehe es auch «auf die Knochen». Der Paketbote macht den Job schon seit 16 Jahren. «Man ist fix und fertig, wenn man abends nach Hause kommt», berichtet er. «Man weiß, was man gemacht hat und man spart sich das Fitnessstudio, definitiv.»

Der Stress erreiche in der Weihnachtszeit einen Höchststand. «Man weiß, man hat Zeitdruck. Man muss Gas geben, sonst schafft man seine Tour am Tag nicht.» Seine Arbeitszeit beträgt laut Tarifvertrag siebeneinhalb Stunden pro Tag. Es gibt einen Korridor von 45 Minuten, den die Fahrerinnen und Fahrer zusätzlich nutzen können, um ihre Touren zu beenden. «Man will ja auch, dass die Kunden glücklich sind und ihre Pakete rechtzeitig erhalten.»

Möbelpacker ohne Dankbarkeit

Nicht selten muss Josch auch Pakete über 30 Kilogramm schleppen. «Das ärgert mich oder macht den Job einfach auch stressig, auch für den Körper, weil du wirklich manchmal denkst, du bist Möbelpacker», sagt er. Teilweise liefert er Kühlschränke bis oben vor die Haustür. «Die Leute kommen auf die schärfsten Ideen, was sie sich da bestellen. Das ist gar nicht schön.»

Doch gerade für junge Leute sei das eine Selbstverständlichkeit geworden. «Spürbare Dankbarkeit erfährst du meistens von älteren Leuten», sagt Josch. «Also tatsächlich diejenigen, die kaum Geld haben, die kaum mehr laufen können, sind diejenigen, die dir entgegenkommen, die dir auch mal 50 Cent Trinkgeld geben.» 

Eine Begegnung habe ihn sehr berührt: Eine ältere, gehbehinderte Damen erhalte nahezu jede Woche Pflegematerial per Post. Es dauere schon eine Weile, bis sie an der Tür ist. Die Pakete bei einer Filiale abzuholen wäre für sie daher eine Tortur, meint Josch. «Die kam wirklich an und hat mir einfach mal wirklich ein etwas größeres Trinkgeld gegeben und hat sich tausendmal bedankt, dass ich mir auch immer die Zeit nehme, vor der Tür zu warten.» Das habe ihn sehr gerührt, «da kamen mir fast die Tränen, weil die Dame wirklich so dankbar war.» Schön, aber eine Ausnahme. 

Von Weihnachtsstimmung zum Grinch

Auch DHL-Paketbotin Kerstin Klein macht die fehlende Wertschätzung zu schaffen. «Früher hat man auch eine kleine Schokolade oder einfach nur ein nettes Wort gekriegt», erzählt die 41-Jährige aus mehr als neun Jahren Berufserfahrung. «Heutzutage wird einfach nur noch das Paket angenommen und wird die Tür zugeknallt. Das ist wirklich traurig mittlerweile.»

Die fehlende Dankbarkeit gepaart mit der gestiegenen Paketzahl lässt bei Klein keine Weihnachtsstimmung aufkommen. «Die letzten Jahre hatte ich immer eine Weihnachtsmütze zu der Dezemberzeit an», sagt die Zustellerin. Diese Zeiten sind vorbei: «Die Arbeit hat mich echt zum Grinch gemacht.» Nun ziert der grantige Griesgram, der dem gleichnamigen Kinderfilm zufolge Weihnachten verabscheut, ihre Mütze – zusammen mit der Aufschrift «Halt's Maul».

Wie man Paketboten entlasten kann

Klein und Josch wünschen sich, dass die Kunden ihnen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das fange bei einem «Danke» an, aber auch kleine Aufmerksamkeiten oder Trinkgeld könnten das zum Ausdruck bringen. Zudem gebe es mehrere Möglichkeiten, die Zusteller zu entlasten: ein Stockwerk entgegenkommen, Tage für die Lieferung angeben, an denen auch wirklich jemand zu Hause ist oder direkt eine Packstation oder Filiale auswählen. 

Rentner Bernd Wendland ist der Stress der Paketboten bewusst. Er versucht sie zu entlasten, indem er möglichst viele Pakete auch für die Nachbarn annimmt. «Also ich bin dafür sehr dankbar, wenn ich etwas Größeres bestelle und es wird dann gebracht. Weil mit 69 ist man nicht mehr so wie mit 29», sagt der Berliner. Dafür gebe er auch gerne Trinkgeld, Schokolade oder ein Päckchen Kaffee.

Die Gesellschaft Verdi fordert von der Politik eine Regelung, dass eine Person keine Pakete mit mehr als 20 Kilogramm zustellen sollte. Bei schwereren Lieferungen sollten demnach zwei Paketboten zusammenarbeiten. Außerdem fordert Verdi ein Subunternehmerverbot, um teils prekäre Arbeitsbedingungen in der Branche aufzuheben.

© dpa-infocom, dpa:251217-930-433847/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ölpreise steigen - Trump fordert von Venezuela Rückgabe von Öl…

7:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ionos präzisiert Prognose für 2025 - Mehr Umsatz- und …

7:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Erst Drogen, jetzt Öl: Was Trump mit Venezuela vorhat

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Trump fordert von Maduro Rückgabe von Öl und Land

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Im Kabinett: Mehr Härten bei neuer Grundsicherung

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Merz vor seinem schwierigsten Gipfel

7:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig bewegt erwartet

7:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH: Veltins übernimmt Karamalz - Malzgetränke-Markt in Bewegung

7:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer