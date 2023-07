Elon Musks Twitter muss nun den Umgang mit einem potenziell gefährlichen Konkurrenten finden: Der lang erwartete Rivale von Facebook, Meta, nämlich die App namens Threads, steht ab heute im App Store zum Download bereit.

Threads vs Twitter

Twitter, das unter Musks Besitz zunehmend Probleme hat, steckt derzeit in neuen Turbulenzen und versucht, Nutzer seiner App Tweetdeck zu zahlenden Abonnenten zu machen. Tweetdeck, das vor allem von professionellen Twitter-Nutzern wie Journalisten genutzt wird, wird in einer neuen Version nach 30 Tagen kostenpflichtig sein, wie der Dienst am Montag bekanntgab. Zusätzlich führte Twitter kürzlich eine Beschränkung für die Anzahl der angezeigten Beiträge ein, was zu massiver Unzufriedenheit bei den Nutzern führte.

Meta, das Unternehmen von Mark Zuckerberg, das als besonders starker Rivale angesehen wird, möchte diese Chance nutzen, um unzufriedene Twitter-Nutzer auf seine Seite zu ziehen. Der Einstieg des Twitter-Konkurrenten in den Markt wurde bereits seit einiger Zeit angekündigt und nun ist es endlich soweit. Die neue App Threads ist da. Ab dem 6. Juli 2023 ist Threads in mehr als 100 Ländern verfügbar. In seinem ersten Beitrag auf der neuen Twitter-Alternative schrieb Meta-Boss Mark Zuckerberg: „Let’s do this. Welcome to Threads.“

Die enge Verbindung zwischen Threads und Instagram ermöglicht ein schnelles Teilen von Threads-Posts in Instagram Stories oder Feeds. Ein klarer Vorteil von Threads liegt in der engen Verbindung zu Instagram. Mit einem Instagram-Account kann man allen Instagram-Followern in Threads folgen und hat so von Anfang an eine vorgefertigte Liste von Followern. Links zu Threads-Beiträgen können auch in anderen Apps geteilt werden. Was die Funktionen betrifft, ist es erwähnenswert, dass Threads vorerst auf die grundlegenden Funktionen von Twitter beschränkt ist. Threads fehlen derzeit zahlreiche Funktionen, die Twitter bietet. Zum Start gibt es beispielsweise keine separate Funktion für Direktnachrichten. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass es in Threads noch keine Möglichkeit gibt, nur die Beiträge von Konten anzuzeigen, denen man folgt. Auch eine Option zur chronologischen Anordnung des Feeds fehlt. Jetzt lässt es sich nun die weitere Entwicklung der beiden Konkurrenten beobachten.

Die Meta-Aktie

Am 6. Juli 2023 verzeichnet die Meta-Aktie einen leichten Anstieg um 0,25 Prozent auf 271,83 Euro. Damit liegt sie nicht weit vom aktuellen 52-Wochen-Hoch von 274 Euro entfernt.

