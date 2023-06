Siemens setzt die Expansionsstrategie fort und investiert massiv in die Geschäfte in Asien, den USA und Europa. Aktuell läuft es bei Siemens richtig gut, die Investitionen in Forschung in diesem Jahr sollen doppelt so groß wie im Vorjahr sein und der Vorstand könnte schon bald das in 2021 angekündigte Mittelfristziel von 5 auf 7 Prozent erheben.

Expansionsstrategie und Zukunftspläne

Seit dem Beginn dieses Jahres arbeitet Siemens intensiv an der Weiterentwicklung seiner Geschäfte. Das Unternehmen hatte bereits entschieden, die Produktion in Trutnov, Tschechische Republik, zu erweitern. Damit wird die Kapazität der WEF-Leuchtturmfabrik in Amberg, Deutschland, erhöht. Darüber hinaus investierte Siemens auch 30 Millionen Euro in den Ausbau seines Schaltanlagenwerks in Frankfurt-Fechenheim.

Jetzt möchte Siemens dazu noch die Ausgaben für den Aufbau seiner Geschäfte in den USA, Europa und vor allem in Asien vergrößern. Der deutsche Mischkonzern plant Investitionen in der Größe von insgesamt 2 Milliarden Euro in Forschung und Expansion einfließen lassen.

Das Tech-Konzern hatte bereits angekündigt, dass 200 Millionen Euro für die Entwicklung eines Hightech-Werkes für Automatisierungstechnik in Singapur eingeplant sind. In der chinesischen Stadt Chengdu wird die Fabrik auf 400 neue Arbeitsplätze erweitert, was dem Siemens-Unternehmen 140 Millionen Euro kosten wird. Der Rest des Investitions-Budget ist für die Expansion in Europa und den USA vorgesehen, jedoch wurde es von Siemens nicht konkretisiert, wofür genau dieses Geld verbraucht wird.

KI-Entwicklung gewinnt an Bedeutung

Es ist jedoch bekannt, dass die Investitionen in Forschung vor allem auf die Weiterentwicklung von der künstlichen Intelligenz und industriellem Metaversum gerichtet sind. In diesen Bereichen arbeitet Siemens intensiv zusammen mit Microsoft und Nvidia. Daher liegt der Fokus von Siemens aktuell auf die Entwicklung von neuen Technologie im KI-Bereich und Diversifizierung und Lokalisierung des Geschäfts.

Was denkt die Community?

Die User diskutieren angeregt über die Siemens-Aktie. Einige möchten ihre Position aufstocken, während andere eine Verkaufsoption bevorzugen. Es wird auch über eine mögliche Sonderdividende oder Veräußerung der Siemens Energy Beteiligung gesprochen. Die ganze Unterhaltung zum Thema können Sie hier finden.

Die Aktie von Siemens

Die positiven Nachrichten über ambitiöse Pläne von Siemens haben die Aktie des Unternehmens nicht vorangetrieben und am heutigen Donnerstag, 15.06.2023, bewegt sich der Aktienkurs von der Siemens-Aktie kaum nach oben. Der Wert der Aktie liegt aktuell auf 164,32 Euro.

Börsennews-Redaktion intern / sn