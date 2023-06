Volkswagen hat bisher zwar Fortschritte im Bereich der E-Mobilität gemacht, konnte die Kunden jedoch noch nicht vollständig überzeugen. Der Anteil der Elektrofahrzeuge am Gesamtverkaufsvolumen von Volkswagen betrug im ersten Quartal lediglich rund sieben Prozent. Insbesondere auf dem wichtigsten Markt China sind die elektrischen Volkswagen-Modelle nicht so beliebt wie die Fahrzeuge von Tesla oder die der einheimischen Autobauer. Volkswagen hat nun eine interessante Taktik, um den Verkauf zu steigern.

Hohe Erwartungen an den ID.Buzz

Konkret plant die Kernmarke VW im Jahr 2024 die erstmalige Auslieferung des ID.Buzz in Nordamerika, was das erste Mal seit 20 Jahren ist, dass Volkswagen wieder einen VW-Bus auf dem nordamerikanischen Markt mit langem Radstand anbietet. Auch in Europa strebt man einen ähnlichen Auslieferungstermin an. Am vergangenen Freitag wurde die neue Variante des ID.Buzz in Los Angeles präsentiert. Volkswagen hegt große Hoffnungen in diesen Modell. Obwohl das Modell aufgrund einer Produktionsmenge von 100.000 Fahrzeugen nicht wesentlich zu den (Elektro-)Verkaufszahlen beitragen wird und schnell als ausverkauft gelten dürfte, erhofft sich Volkswagen deutlich mehr vom neuen Bus als nur hohe Absatzzahlen.

Potenzial auf dem US-amerikanischen Markt

Das Management des Autobauers zeigt sich selbst optimistisch bezüglich dieser Strategie. Bei der Premiere im vergangenen Jahr, wo der kleine ID.Buzz vorgestellt wurde, stieg auch das Interesse an anderen Elektrofahrzeugen des Konzerns in Europa um 200 Prozent. Ein ähnlicher Effekt wird auch von Pablo Di Si, dem Nordamerika-Chef von Volkswagen, in seinem Zuständigkeitsgebiet erwartet. Er ist der Auffassung, dass der ID. Buzz und die USA perfekt zusammen passen. In den USA waren insbesondere die ersten Generationen des VW-Busses äußerst beliebt, weshalb der Konzern sich hier Potenzial erhofft.

VW möchte Wartezeiten reduzieren

Zudem möchte Volkswagen seineLieferzeiten reduzieren. Wer vor kurzem ein Auto bestellt hat, musste mit sehr langen Lieferzeiten rechnen. Im Schnitt betrug die Dauer in Deutschland neun Monate für ein neu bestelltes Auto. Kunden welche wiederum Modelle aus der ID-Familie, also den reinen Elektroautos bestellt haben, sollen mit der Auslieferung von drei Monaten rechnen können.

Börsennews-Redaktion intern / pr