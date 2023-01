Amazon und Alibaba gehörten in den letzten Wochen und Monaten nicht unbedingt zu den Überfliegern an der Börse. Veritable Korrekturbewegungen dominierten das Handelsgeschehen. Doch mittlerweile haben sich Stimmung und Lage aufgehellt. Bleiben wir zunächst bei Amazon.

Amazon – Der steinige Weg zum Comeback.

Unsere letzte Kommentierung (vom 02.01.) zu Amazon (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) überschrieben wir mit „(K)Ein Ende der Leidenszeit“. Zum damaligen Zeitpunkt verschärfte sich die charttechnische Situation für die Aktie, setzte Amazon doch damals unter die eminent wichtigen Unterstützungen von 90 US-Dollar und 86 US-Dollar. Nach einer durchaus als prekär zu bezeichnenden Phase gelang es Amazon zuletzt jedoch wieder, das Chartbild zu stabilisieren.

Nachdem zwischenzeitlich eine Ausdehnung der Korrekturbewegung unter die 80 US-Dollar zu befürchten stand, drehte die Aktie wieder nach oben ab. Mit der Rückeroberung der wichtigen Marken von 86 US-Dollar und 90 US-Dollar gelang es Amazon, die Lage zu stabilisieren. Die nächsten Aufgaben warten jedoch bereits. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Amazon nunmehr auch noch gelingen würde, die Widerstände bei 97 US-Dollar und 103,8 US-Dollar aus dem Weg zu räumen. Unter anderem verläuft in diesem Kursbereich die noch immer dominierende Abwärtstrendlinie. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 103,8 US-Dollar würde den Abwärtstrend in Bedrängnis bringen. Gleichzeitig würde sich für Amazon die Tür in Richtung 110 US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten vor dem Hintergrund der aktuellen Konstellation im besten Fall auf 90 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einer Bewegung unter die 86 US-Dollar wäre erneut Obacht geboten. Sie interessieren sich eher für Nebenwerte? Aussichtsreiche Smallcaps mit hohem Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

Alibaba – Wann endet die Kursrally?

Eine beachtliche Kursrally zauberte Alibaba (WKN: A117ME | ISIN: US01609W1027 | Ticker-Symbol: AHLA) in den letzten Tagen auf das Börsenparkett. Noch in unserer letzten Kommentierung vom 02.01. bemängelten wir an dieser Stelle das Fehlen adäquaten Aufwärtsmomentums.

Alibaba war damals in einer ansteigenden Dreiecksformation (orange dargestellt) gefangen. Zudem limitierte die 200-Tage-Linie die Kursentwicklung. Alibaba berappelte sich in den letzten Handelstagen, kreuzte die 200-Tage-Linie bullisch und brach schließlich über die Oberseite der Dreiecksformation aus. Auch die nächsten relevanten Widerstände bei 100 US-Dollar und 104,8 US-Dollar stellten keine Herausforderungen dar. Alibaba hielt das Tempo auf der Oberseite hoch und läuft nun den außerordentlich wichtigen Widerstandsbereich um 120 US-Dollar an. Ein erfolgreicher Ausbruch würde Alibaba weiteres Aufwärtspotential in Richtung 127 US-Dollar verschaffen. Auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 137 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 104,8 US-Dollar begrenzt.

Trendaktien: Aktientrend auf Börsennews

