Aktien: Dax dürfte zulegen

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Nach schwächerem Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag wieder zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15 622 Punkte. Das Jahreshoch von Anfang März bei 15 706 Punkte besitzt wieder Anziehungskraft. Die überraschende Drosselung der Produktion durch die Öl-Allianz Opec+ vom Wochenende steckte der Dax am Montag mit einem kleinen Minus weg. An der Wall Street setzte der Dow Jones Industrial seine Erholung sogar auf den höchsten Stand seit sechs Wochen fort. Auch der S&P 500 blieb dank der starken Ölwerte robust. Nur die zuletzt vorgepreschten Technologiewerte büßten etwas ein. Die Ölpreise bauten ihre starken Gewinne vom Vortag leicht aus. US-Notenbanker James Bullard kommentierte den Schritt der Opec+ recht gelassen. Er mache den Job der Fed in der Inflationssenkung nicht einfacher, aber ein nachhaltiger Einfluss sei noch offen. Zudem habe er die Ölpreise ohnehin bereits höher erwartet, im recht günstigen Umfeld.

USA: – STANDARDWERTE WEITER ERHOLT, TECHS ETWAS SCHWÄCHER – Die US-Börsen sind am Montag uneinheitlich in den Börsenmonat April gestartet. Getragen von Kursgewinnen bei Öl-Aktien waren Standardwerte bei Anlegern in der Favoritenrolle, während Tech-Aktien an Anziehungskraft verloren. Eine schwache Stimmung in der US-Industrie bremste nicht, sie milderte aber die zuvor vom Ölpreis angefachten Inflations- und Zinssorgen. Der Dow Jones Industrial setzte seinen jüngsten Kursaufschwung fort, indem er um 0,98 Prozent auf 33 601,15 Zähler stieg. Mit knapp 33 633 Zählern erreichte er im Verlauf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen. Der breit gefasste S&P 500 legte in seinem Kielwasser zu Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 4124,51 Zähler zu. Kursverluste gab es nach zuletzt gutem Lauf aber für den Nasdaq 100 , der infolge skeptischer Aussagen der US-Bank Morgan Stanley zum Tech-Sektor um 0,25 Prozent auf 13 148,35 Punkte sank. Am Freitag war der technologielastige Auswahlindex erstmals seit August wieder über 13 000 Punkten gestiegen, diese Marke konnte er komfortabel verteidigen.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte leicht im Plus. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel hingegen um 0,8 Prozent. Kursgewinne gab es in Südkorea und Australien.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.580,92 -0,31%

XDAX 15.611,51 -0,30%

EuroSTOXX 50 4.311,05 -0,09%

Stoxx50 3.952,47 +0,29%

DJIA 33.601,15 +0,98%

S&P 500 4.124,51 +0,37%

NASDAQ 100 13.148,35 -0,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,46 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0891 -0,08%

USD/Yen 132,86 +0,31%

Euro/Yen 144,69 +0,24%

BTC/USD 27.926,56 +0,86%

ROHÖL:

Brent 85,33 +0,40 USD

WTI 80,81 +0,39 USD

Börse

Neuer Anlauf Richtung Jahreshoch

Nach schwächerem Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag wieder zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 15 622 Punkte. weiterlesen

International

Ex-Präsident Trump zu Anklageverlesung in New York erwartet

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag zur Anklageverlesung vor Gericht in New York erwartet. Rund 30 Anklagepunkte sollen dabei Medienberichten zufolge gegen den 76-Jährigen vorgebracht werden. weiterlesen

Energie

Bürger verbrauchten 2022 rund acht Prozent weniger Strom

Der Stromverbrauch in Privathaushalten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Jede Person verbrauchte im Schnitt über das ganze Jahr rund 1174 Kilowattstunden Strom … weiterlesen

Gesundheit

Nasenspray-Impfung gegen Corona

Ein in Berlin entwickelter Nasenspray-Impfstoff gegen Corona hat laut einer Studie zumindest im Tierversuch Vorteile im Vergleich zu bisherigen Sars-CoV-2-Vakzinen. weiterlesen

Interessant NEWSBREAK 24

Aus diesem Grund darf der Eifeltum nachts nicht fotografiert werden

Der Eifelturm ist besonders nachts wunderschön beleuchtet – und somit ein echtes Bildmotiv. Aber Vorsicht: Sie dürfen das Wahrzeichen im Dunklen nicht fotografieren. Wir erklären warum und was Sie zu befürchten haben. weiterlesen



Versorger

Förderprogramm zum Heizungsaustausch

Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) hat für die Pläne der Bundesregierung zum Einbau klimafreundlicherer Heizungen eine umfassende Wärmepumpen-Förderung gefordert. weiterlesen

