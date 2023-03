Börsentag auf einen Blick

Aktien: Schwacher Wochenausklang erwartet

DEUTSCHLAND: – KURSVERLUSTE – Nach deutlichen Verlusten an der Wall Street droht auch dem Dax ein schwacher Start und ein Wochenminus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 1,2 Prozent tiefer auf 15 444 Zähler. Die Inflations- und Zinssorgen kamen mit voller Wucht zurück, die US-Notenbankchef Jerome Powell mit seinen Aussagen zuletzt geschürt hatte. Zudem steht am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Februar an. Es wird mit einem weiteren deutlichen Stellenaufbau gerechnet und mit einer Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit mehr als 50 Jahren. Nichts also, was den strafferen geldpolitischen Kurs der Fed bremsen könnte.

USA: – SCHWACH – Zwei Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche haben am Donnerstag einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können. Allgemein machen höhere Zinsen Anleihen attraktiver und setzen so spekulative Anlagen wie Aktien oder auch Kryptowährungen unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,66 Prozent auf 32 254,86 Punkte und damit auf das Niveau von Anfang November letzten Jahres.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für Ernüchterung. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt rund 0,8 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index im späten Handel rund 2,2 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent schwächer. In der laufenden Woche ergibt sich damit aber noch ein Gewinn von fast 0,8 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.633,21 +0,01%

XDAX 15.505,75 -0,89%

EuroSTOXX 50 4.286,12 -0,05%

Stoxx50 3.894,22 -0,11%

DJIA 32.254,86 -1,66%

S&P 500 3.918,32 -1,85%

NASDAQ 100 11.995,88 -1,80%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,40 +0,96%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0589 +0,08%

USD/Yen 136,5990 +0,36%

Euro/Yen 144,6380 +0,44%

BTC/USD 19.947,43 -8,25%

ROHÖL:

Brent 81,14 -0,45 USD

WTI 75,15 -0,57 USD

Börse

Deutliche Verluste erwartet – Hartnäckige Zinssorgen

Nach deutlichen Verlusten an der Wall Street droht auch dem Dax am Freitag ein sehr schwacher Start. weiterlesen

Aktuell

Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

Bei Schüssen in einer Hamburger Kirche sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Die Polizei sprach von einer Großlage. weiterlesen

International

Streit um Subventionen – Biden empfängt von der Leyen

US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Weißen Haus. weiterlesen

Rohstoffe

Umfassende Information zu Pipeline-Explosionen

Vor einer Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums zu den Nord-Stream-Explosionen dringt dessen Vorsitzender Konstantin von Notz auf umfassende Unterrichtung. weiterlesen

Panorama NEWSBREAK 24

Berliner Bäder erlauben „Oben ohne“-Schwimmen für alle

In den Berliner Badebetrieben dürfen ab sofort alle oberkörperfrei schwimmen. Eine Frau hatte geklagt und argumentiert, dass die Badeordnung nicht geschlechtsspezifisch sei. weiterlesen



Wirtschaft

Inflationsrate verharrt auf hohem Niveau – Details zu Februar-Zahlen

An diesem Freitag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine detaillierte Berechnung der jüngsten Inflationsrate. weiterlesen

Finanzen

Entspannung fürs Konto: Erste Studierende bekommen 200 Euro

Ein halbes Jahr nach Ankündigung der 200-Euro-Energiepreispauschale für Studierende und Fachschüler wird ab diesem Freitag für die ersten Betroffenen das Geld überwiesen. weiterlesen

