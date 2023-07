Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab. Der Broker IG indizierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel rund 0,3 Prozent höher bei 16 186 Punkten. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab des Dax zwischen 16 000 und 16 200 Zählern fort. Die US-Notenbank Federal Reserve griff im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er nun in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte das im späten Handel gut weggesteckt, unter dem Strich beendete er die Sitzung mit einem moderaten Plus. Dieser Vorgabe schließt sich der Dax zunächst an.

USA: – LEICHTE KURSGEWINNE – Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA haben die New Yorker Börsen am Mittwoch letztlich nur wenig reagiert. Zwischenzeitlich etwas deutlichere Kursgewinne im Anschluss an die Notenbank-Entscheidung revidierten die Indizes danach größtenteils wieder. Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent höher bei 35 520,12 Punkten. Die Fed greift im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten war allgemein erwartet worden.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelgt. Die elfte Zinserhöhung in den USA binnen 16 Monaten sorgte nicht wirklich für Gegenwind. Diese war allgemein erwartet worden. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,4 Prozent zu.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 16.131,46 -0,49%

XDAX 16.137,71 -0,58%

EuroSTOXX 50 4.346,15 -1,03%

Stoxx50 3.973,55 -0,90%

DJIA 35.520,12 +0,23%

S&P 500 4.566,75 -0,02%

NASDAQ 100 15.499,27 -0,40%

Nikkei 225 32.799,73 +1,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,29 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1096 +0,09%

USD/Yen 140,0090 -0,17%

Euro/Yen 155,3510 -0,08%

BTC/USD 29.462,54 +0,68%

ROHÖL:

Brent 83,71 +0,79 USD

WTI 79,64 +0,86 USD

Börse

Leichte Gewinne nach US-Zinserhöhung – Blicke nun auf EZB gerichtet

Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Donnerstag nach der erneuten Zinserhöhung in den USA am deutschen Aktienmarkt ab. Der Broker IG indizierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel rund 0,3 Prozent höher bei 16 186 Punkten. weiterlesen

Aktuell

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Quartalszahlen

Nach Schlichtungsvorschlag – Bahn legt Halbjahresbilanz vor

Nach dem Schlichterspruch im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn präsentiert der bundeseigene Konzern an diesem Donnerstag die wirtschaftliche Bilanz für das erste Halbjahr 2023. weiterlesen

Mercedes-Benz verdient auch unter dem Strich mehr

Der Autobauer Mercedes-Benz hat dank des guten Laufs bei Lieferwagen und Pkw im vergangenen Quartal auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht. weiterlesen

Facebook-Konzern Meta wächst wieder schneller

Das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern Meta kommt wieder deutlich in Schwung. Der Umsatz wuchs im vergangenen Quartal um elf Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar (28,8 Mrd Euro). Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar. weiterlesen

Nestle legt im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen deutlich zu

Nestle ist im ersten Halbjahr erneut deutlich gewachsen. Organisch ging der Umsatz des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns um knapp neun Prozent auf 46,3 Milliarden Franken (48,5 Mrd Euro) hoch … weiterlesen

Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter

Der wegfallende Umsatz mit Corona-Medikamenten und Nachahmerprodukte haben das erste Halbjahr des schweizerischen Pharmakonzerns Roche belastet. weiterlesen

Mattel setzt auf Verkaufsschub durch ‚Barbie‘-Film

Nach dem Erfolg des „Barbie“-Films erwartet der Hersteller Mattel bessere Verkäufe der traditionsreichen Puppen. Mattel rechne bei Barbie mit einem Wachstum im zweiten Halbjahr … weiterlesen

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

