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50 Prozent mehr Umsatz

Warum TSMC trotz Rekordzahlen fällt 08.10.2026, 17:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TSMC
AI MODIFIED
© bn / Symbolbild
TSMC wächst dank der starken Nachfrage nach KI-Chips weiter in außergewöhnlichem Tempo. Im dritten Quartal erreicht der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter einen neuen Umsatzrekord und übertrifft die Erwartungen. An der Börse sorgt das dennoch nicht für Begeisterung, die TSMC-Aktie beendet den Handel mit Verlusten.
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TSMC erreicht neuen Umsatzrekord

TSMC erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von umgerechnet rund 41,7 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Wachstum von rund 50 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit umgerechnet rund 40,9 Milliarden Euro gerechnet. Damit übertraf der Halbleiterkonzern die Markterwartungen und erreichte erneut einen Rekordwert. Die Zahlen unterstreichen, wie stark TSMC weiterhin vom weltweiten Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz profitiert.

September bringt 54,6 Prozent Wachstum

Besonders kräftig entwickelte sich der September. Der Monatsumsatz erreichte umgerechnet rund 14,3 Milliarden Euro. Das waren 54,6 Prozent mehr als im September 2025. Gegenüber August ging der Umsatz allerdings um 0,6 Prozent zurück. Von Januar bis September setzte TSMC insgesamt umgerechnet rund 109 Milliarden Euro um. Das entspricht einem Anstieg von 41,1 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Eigene Prognose ebenfalls übertroffen

Auch die bisherige Prognose des Konzerns wurde übertroffen. TSMC hatte für das dritte Quartal einen Umsatz von umgerechnet rund 39,8 bis 40,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Mit tatsächlich rund 41,7 Milliarden Euro lag das Unternehmen oberhalb dieser Spanne. Der Abstand zur eigenen Prognose zeigt, dass sich die Nachfrage nach modernen Halbleitern stärker entwickelte als vom Unternehmen selbst erwartet.

KI-Boom bleibt entscheidender Treiber

TSMC profitiert besonders von der wachsenden Nachfrage nach leistungsfähigen Chips für künstliche Intelligenz. Zu den großen Kunden gehören unter anderem NVIDIA, AMD und Apple. Der Konzern produziert einen erheblichen Teil der fortschrittlichsten Halbleiter, die für KI-Beschleuniger und Rechenzentren benötigt werden. Die aktuellen Umsatzzahlen zeigen, dass der Ausbau der KI-Infrastruktur weiterhin für eine außergewöhnlich starke Nachfrage nach modernen Fertigungstechnologien sorgt.

Aktie fällt trotz Rekordquartal

Anleger reagierten dennoch zurückhaltend. Die TSMC-Aktie schloss in Taiwan am Donnerstag 1,35 Prozent tiefer bei umgerechnet rund 71 Euro. Damit zeigt sich, wie hoch die Erwartungen nach der bisherigen Kursentwicklung inzwischen liegen. Selbst ein Rekordquartal mit rund 50 Prozent Umsatzwachstum reicht kurzfristig nicht automatisch für steigende Kurse. Neue Angaben zu Gewinn, Margen und Geschäftsaussichten werden mit den vollständigen Quartalszahlen am 15. Oktober 2026 erwartet.

Bn-Redaktion/tb
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