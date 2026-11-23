Vorbörslich 6,6 Prozent Plus, eine halbe Stunde nach Xetra-Start bereits Minus: So schnell kann ein Kurssprung verpuffen. Die Bayer-Aktie war nach der richterlichen Billigung des Glyphosat-Sammelvergleichs am Montagmorgen außerbörslich bis auf 57,40 Euro geklettert, zuletzt notierte sie bei 52,17 Euro und damit gut 2 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Freitag bei 53,36 Euro. Unter Aktionären schlug die Vorfreude auf neue Hochs binnen Minuten in Ratlosigkeit um.

Richter in Missouri billigt Milliardenvergleich

Ausgelöst hatte die Achterbahnfahrt eine Entscheidung vom Freitagabend: Richter Timothy Boyer vom Bezirksgericht der Stadt St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hat den 7,25 Milliarden Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) schweren Glyphosat-Sammelvergleich der Bayer-Tochter Monsanto abschließend genehmigt. Er stufte die Vereinbarung als fair, vernünftig und angemessen ein und wies Einwände von Klägeranwälten zurück, denen die Entschädigungen im Vergleich zu früheren Gerichtsurteilen zu niedrig erschienen.

Der im Februar ausgehandelte Vergleich soll nahezu alle anhängigen und möglichen künftigen Klagen in den USA beilegen, in denen Kläger eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom auf den Unkrautvernichter Roundup zurückführen. Die Zahlungen verteilen sich über bis zu 21 Jahre. Zuletzt sah sich der Konzern mit rund 65.000 Klagen konfrontiert. Die Rechtsstreitigkeiten hatte sich Bayer 2018 mit der Übernahme von Monsanto ins Haus geholt. Ein Krebsrisiko durch Glyphosat bestreitet das Unternehmen weiterhin.

Aus Anlegersicht waren die Erwartungen vor Handelsbeginn entsprechend hoch, teils wurde schon über neue Mehrjahreshochs spekuliert. Gerade in dieser Phase kam allerdings auch die Mahnung zur Gelassenheit: Die Nachricht sei zwar gut, der Markt reagiere aber oft anders als gedacht – und weit höhere Kurse auszurufen, sei ebenso verfrüht wie zuvor die Rufe nach einstelligen Notierungen. Vor dem Börsenstart überwog damit Euphorie, durchsetzt von leiser Skepsis.

Vom Tageshoch bis unter 52 Euro

Die Mahnung sollte sich bewahrheiten. Auf Tradegate war die Aktie vor Handelsbeginn noch zu 56,88 Euro gehandelt worden und hatte sich damit ihrem höchsten Stand seit 2023 bei 57,84 Euro genähert. Kurz nach dem Xetra-Start stand noch ein Plus von bis zu viereinhalb Prozent auf 55,74 Euro zu Buche, dann kippte der Kurs. Bis auf 51,72 Euro ging es abwärts – zwischen Tageshoch und Tagestief lagen damit knapp 10 Prozent.

Eine Erklärung zieht sich durch die Reaktionen mehrerer Aktionäre: Die Genehmigung sei in den Vorwochen längst eingepreist worden, an der Börse werde nun schlicht die gute Nachricht verkauft.

Sell on Good News. Das war alles schon eingepreist in den Vorwochen!

Dass der Rücksetzer so heftig ausfiel, wird zusätzlich mit der Markttechnik begründet: Beim schnellen Abrutschen dürften Stop-Loss-Marken und gehebelte Positionen ausgelöst worden sein, was die Bewegung beschleunigt habe. Dazu passe, dass die Aktionärsbasis nach Jahren der Rechtsunsicherheit noch immer schreckhaft sei – bei dünnem Handel genüge dann wenig Verkaufsdruck. Der Ton schwankt zwischen Fassungslosigkeit und Spott über geplatzte Kurshoffnungen.

Supreme Court hatte im Juni die Weichen gestellt

Dass ein Teil der guten Nachricht bereits im Kurs steckte, liegt auch an der Vorgeschichte. Ende Juni hatte das Oberste Gericht der USA im Fall Durnell mit sieben zu zwei Stimmen zugunsten von Monsanto entschieden: Klagen, die sich auf fehlende Krebswarnungen auf den Verpackungen stützen, sind nach Bundesrecht ausgeschlossen. Zusammen mit dem nun gebilligten Vergleich verringere das die Unsicherheit über die langfristige Glyphosat-Haftung erheblich, hieß es beim Analysehaus Jefferies, das die Aktie mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf „Hold“ beließ. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Ziel von 61 Euro und sprach von einem weiteren Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen. Beide Einschätzungen sind externe Meinungen und keine redaktionelle Empfehlung.

Ganz vom Tisch ist das Thema allerdings nicht. Bei Union Investment war zwar von einem lang ersehnten Befreiungsschlag die Rede, zugleich wurde darauf hingewiesen, dass der Sammelvergleich noch angefochten werden könne und weitere Einzelklagen möglich blieben. Für das laufende Jahr hatte Bayer zudem Mittelabflüsse im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten von rund 5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Eine pessimistischere Lesart unter Aktionären setzt genau hier an: Interessant sei die Aktie vor allem wegen der anstehenden Urteile gewesen. Mit dem Richterspruch liege nun alles auf dem Tisch, bis ins Frühjahr drohe Nachrichtenflaute – und im Agrargeschäft laufe es ohnehin schwach. Wer so argumentiert, sieht den wichtigsten Kurstreiber vorerst als verbraucht an; die Stimmung in diesem Teil der Diskussion ist ernüchtert.

Kursausschläge kennen Bayer-Aktionäre schon

Trotz des Rückschlags bleibt die Jahresbilanz beachtlich. Nach einigen Auf und Abs liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch immer mehr als 40 Prozent im Plus und ist damit bislang der stärkste Einzelwert im DAX. Vor einem Jahr kostete das Papier rund 30 Euro, im Zwölfmonatsverlauf reichte die Spanne von 28,80 Euro bis 57,67 Euro.

Deutlich gelassener fällt der Blick langjähriger Aktionäre auf den Montagmorgen aus. Ein Kursverlust von rund 5 Euro sei zwar viel, bewege sich aber im Rahmen normaler Chartschwankungen. Erinnert wird an die Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen, als es kurz nach Handelsbeginn ähnlich steil abwärts und eine Stunde später ebenso steil aufwärts gegangen sei. Die erste Handelsstunde verlaufe an der deutschen Börse ohnehin häufig gegenläufig zur zweiten, so die Beobachtung. Aufgeschoben sei nicht aufgehoben, lautet der zuversichtliche Schluss dieses Lagers.

Ob sich die Aktie nach dem jähen Umschwung fängt, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, ob der Vergleich angefochten wird und wie sich das operative Geschäft entwickelt. Die Anleger-Stimmung pendelt damit zwischen Ernüchterung über den verpufften Effekt und der Gelassenheit derer, die solche Ausschläge bei Bayer schon öfter erlebt haben.