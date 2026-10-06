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Anleger aufgepasst! Silberpreis könnte jetzt einbrechen

Kommen Kaufchancen bei Silberminenaktien? 06.10.2026, 11:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Anleger aufgepasst! Silberpreis könnte jetzt einbrechen: Kommen Kaufchancen bei Silberminenaktien?
AI MODIFIED
© Symbolbild mit KI erstellt
Dass Silber aktuell noch oberhalb der aus charttechnischer Sicht außerordentlich wichtigen Unterstützungsmarke von 60 US-Dollar notiert, ist vermutlich der einzige positive Aspekt in der aktuellen Situation.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 14,83 EUR -2,39 % Lang & Schwarz
Silber 60,91 USD -0,30 % Lang & Schwarz
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Das Aufwärtsmomentum erlahmte zuletzt zusehends. Erholungsversuche endeten, noch ehe sie richtig Fahrt aufnehmen konnten. Immer wieder wurde der Silberpreis auf den Preisbereich von 60 US-Dollar zurückgeworfen. Die Zeit drängt. Sollte dem Edelmetall nicht bald ein entlastender Vorstoß auf der Oberseite gelingen, könnte es ganz schnell nach unten gehen. Ganz ähnlich sieht es bei den Silberminenaktien aus. Auch hier drängt die Zeit.

Silber – Halten die 60 US-Dollar?

Das ist die zentrale Frage in diesen Tagen. Die Unterstützung zeichnete sich in den letzten Wochen durch eine gewisse Belastbarkeit aus. Das war wichtig, muss aber nicht so bleiben. Der Druck auf den Preisbereich nahm zuletzt deutlich zu. Gleichzeitig blieben Versuche, den Preisbereich über eine Erholung zu entlasten, nahezu aus. Zuletzt kam Silber kaum mehr über die 62 US-Dollar. Dabei bedarf es eines Vorstoßes über die 70 US-Dollar, um für Entlastung zu sorgen.

Sollte sich der Abgabedruck noch verstärken und die 60 US-Dollar nachgeben, ist Obacht geboten. Die möglichen Preisziele lauten in diesem Fall: 54 US-Dollar, 50 US-Dollar und 45 US-Dollar.

Das belastet und das stützt

Die völlig eskalierten Anleiherenditen und der in ihrem Schlepptau  wieder erstarkte US-Dollar belasten die Edelmetalle auf dramatische Art und Weise. In Bezug auf Silber treten fundamentale und potenziell preistreibende Aspekte, wie etwa das langwierige strukturelle Angebotsdefizit am Silbermarkt in den Hintergrund.

Aktienchart

Kommen Kaufchancen bei Silberminenaktien?

Die zurückliegende Preisschwäche bei Silber ließ auch die Aktienkurse der Silberminen in die Knie gehen. Auch der US-amerikanische Silberproduzenten Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) kann sich der Situation nicht entziehen.

Nach dem vergeblichen Versuch, den Widerstandsbereich von 21,8 US-Dollar aufzubrechen, setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell steht der Unterstützungsbereich um 17 US-Dollar im Fokus. Dieser Unterstützungsbereich hat bereits eine hohe Relevanz, wird aber von der Unterstützung um 14 US-Dollar / 13,8 US-Dollar noch übertroffen. Ein Test der 14 US-Dollar kann nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der überkauften Situation kann es jederzeit zu Erholungsbewegungen auf 21,8 US-Dollar kommen. Sollte es darüber gehen, würde die Aufwärtsbewegung neuen Schwung bekommen.

Bn-Redaktion/mt
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