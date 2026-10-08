Anzeige
+++Nevadas Goldtreffer in 3D: Für Anleger wichtig: Dieser Nevada-Goldtreffer lässt die Konkurrenz hinter sich+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
ASML vor den Zahlen

Ist der aktuelle Rücksetzer ein schlechtes Vorzeichen? 08.10.2026, 11:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML vor den Zahlen: Ist der aktuelle Rücksetzer ein schlechtes Vorzeichen?
AI MODIFIED
© © Bart van Overbeeke, 2018
ASML wird am 14. Oktober die Finanzergebnisse für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Erwartungen sind hoch. Der Aktienkurs des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ist exponiert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.592,50 EUR -1,30 % Baader Bank
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Zuletzt verzeichnete die Aktie jedoch kleinere Gewinnmitnahmen. Wie sind diese einzuordnen?

Zahlen zum 3. Quartal 2026 müssen überzeugen

ASML überzeugte mit dem Zahlenwerk zum 2. Quartal 2026 in allen wichtigen Punkten. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung fiel im Juni-Quartal stark aus und auch die Verbesserung der Bruttomarge auf 54 Punkte wusste zu gefallen. ASML hob im Rahmen der Q2-Datenveröffentlichung zudem die Prognosen für das Gesamtjahr 2026 deutlich an. Auch diese Anhebung der Prognose gilt es nun, mit den Q3-Daten zu bestätigen.

Analysten sind im Vorfeld optimistisch für die Aktie

Das Gros der Analysten ist unmittelbar vor den Q3-Daten unverändert optimistisch. So bewerten die Analysten von JPMorgan die Aktie mit „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 2.100 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie, lehnen sich mit ihrem Kursziel von 2.350 Euro für die ASML-Aktie sogar noch etwas weiter aus dem Fenster. Zurückhaltung herrscht  hingegen bei den Analysten von Jefferies. Deren Votum lautet „hold“, das Kursziel 1.650 Euro.

Enorm spannendes Chartbild

In unserem Kommentar zur ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) vom 25. September thematisierten wir eine große symmetrische Dreiecksformation. Symmetrische Dreiecke (orange dargestellt) sind ambivalente Formationen. Nicht selten entscheidet jedoch der Haupttrend über die Richtung des Ausbruchs. Im Falle von ASML ist dieser Haupttrend ein Aufwärtstrend. Und so standen die Chancen so schlecht nicht, dass das Dreieck aufwärtsgerichtet aufgelöst werden würde. So kam es dann auch. Die ASML-Aktie brach über die obere Begrenzung des Dreiecks aus. Das erste potenzielle Bewegungsziel war der Kursbereich 1.600 Euro / 1.640 Euro. Auch dieser Widerstand wurde überwunden. Der Weg in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 1.750 Euro war frei. Gewinnmitnahmen setzten allerdings im Bereich von 1.670 Euro ein und verhinderten einen Test der 1.750 Euro.

Wie könnte es nun weitergehen?

Nach der zurückliegenden Kursrallye kommt diese Verschnaufpause nicht überraschend. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sie sich oberhalb von 1.600 Euro abspielen würde. Ein Rücksetzer unter die 1.520 Euro wäre hingegen ein deutliches Warnzeichen. Letztendlich werden aber wohl erst die Q3-Zahlen dem Aktienkurs nachhaltige Impulse geben.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR76QF
Ask: 0,97
Hebel: 19,83
mit starkem Hebel
MN9SNE
Ask: 2,42
Hebel: 6,70
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR76QF MN9SNE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 ROUNDUP 2: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert Hauptdiskussion
3 Trotz staatlicher Zulagen: Viele wollen kein Depot eröffnen Hauptdiskussion
4 Siemens Energy vor dem Call: Jetzt wird es für die Aktie spannend Hauptdiskussion
5 ROUNDUP/Trump: Vertreter der USA und des Irans haben sich getroffen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Grönland, Dänemark und USA unterzeichnen Abkommen Hauptdiskussion
7 GNW-News: Collabora Online 26.04 feiert 10-jähriges Bestehen mit erweiterten Dokumentfunktionen und KI-Unterstützung Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Volkswagen-Aktie stürzt ab: 22.524 E-Autos zurückgerufen

18:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

50 Prozent mehr Umsatz: Warum TSMC trotz Rekordzahlen fällt

17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall – Aktie wird immer billiger: Anleger wenden sich ab. …

17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: 1,5 Milliarden Euro Finanzspritze

16:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurs halbiert: innoscripta schickt Anwälte in die eigenen Akten

16:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekord in Taiwan: Nvidia-Fertiger TSMC übertrifft eigene Prognose

15:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

230 Dollar im Visier: Palantir-Aktie vor dem nächsten KI-Schub?

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Autokrise Europa: Gewinnwarnung aus Paris reißt Schaeffler mit

14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer