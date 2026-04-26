Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – Jetzt müssen die 400 Euro fallen oder aber… 26.04.2026, 10:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Jetzt müssen die 400 Euro fallen oder aber…
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Was bringt die neue Handelswoche? Die Frage erhitzt die Gemüter. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten ist nach wie vor explosiv. Jederzeit könnte es in die eine oder aber in die andere Richtung kippen. Die Märkte sind vor diesem Hintergrund weiter auf der Hut.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 388,30 EUR +0,21 % Lang & Schwarz
DAX 24.094,25 PKT -0,64 % Ariva Indikation

Die Blicke werden sich nicht nur in Richtung Naher Osten richten. Es ist auch die Woche der Noten- und Zentralbanken. Innerhalb weniger Tage tagen und beraten die Bank of Japan, die Fed, die EZB und nicht zuletzt die Bank of England. Vor allem der Fed-Termin am kommenden Mittwoch (29. April) dürfte große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Als ob Geopolitik und Leitzinspolitik noch nicht ausreichen würden, werden in den nächsten Tagen zahlreiche eminent wichtige Quartalsberichte erwartet. Vor allem der Technologiebereich steht hierbei im Fokus. Nicht zuletzt werden unter anderem Meta und Microsoft in der anstehenden Handelswoche veröffentlichen.

Kurzum. Der Dax hat mit dem komfortablen Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten eine exzellente Ausgangsposition. Doch die anstehende Handelswoche wird es in sich haben. Geopolitik, Zinspolitik, Quartalsberichte und nicht zuletzt noch diverse relevante Konjunkturdaten werden für Bewegung im Dax und in den Aktienindizes sorgen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn der Dax die 24.000 Punkte verteidigen könnte und sich nach und nach in Richtung 25.000 Punkte vorarbeiten würde.  

Nicht minder spannend werden die nächsten Handelstage für die Allianz-Aktie. Die Aktie des Versicherungskonzerns übt immensen Druck auf den Kursbereich um 388 Euro / 393 Euro aus. In Verbindung mit den psychologisch relevanten 400 Euro stellt dieser Kursbereich eine hohe Hürde dar.

Aktienchart

Allianz – Jetzt müssen die 400 Euro fallen oder aber…

Die Aufgabenstellung ist für die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) klar definiert: Sie muss über die 400 Euro und im besten Fall mit Schwung! Ein erfolgreicher Ausbruch würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Je länger dieser Ausbruch jedoch auf sich warten lässt, umso größer wird das Risiko, dass der Aktienkurs gen Süden abdreht. Die zentrale Unterstützung ist hier in den Kursbereich von 340 Euro / 332 Euro zu verorten. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf 365 Euro begrenzt.

Die Allianz wird am 13. Mai ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 veröffentlichen. Spätestens dann kommt der Aktienkurs auf den Prüfstand.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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