Gold vor richtungsweisenden Handelstagen

Newmont Corp. – Zahlen da. Wie geht’s nun weiter? 26.04.2026, 11:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold vor richtungsweisenden Handelstagen: Newmont Corp. – Zahlen da. Wie geht’s nun weiter?
© bn Symbolbild
Die neue Handelswoche könnte für Gold richtungsweisenden Charakter habe. Zum einen richtet sich der Fokus unverändert auf den Nahen und Mittleren Osten. Zum anderen bitten aber in den kommenden Handelstagen wichtige Noten- und Zentralbanken um die Aufmerksamkeit des Marktes. Innerhalb weniger Tage werden die Entscheidungen der Bank of Japan, der Fed, der EZB und nicht zuletzt der Bank of England bekannt. Das eigentliche Salz in der Suppe werden jedoch die begleitenden Kommentare und Kommuniqués sein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 98,16 EUR -0,90 % Lang & Schwarz
Gold 4.659,15 USD -0,45 % Lang & Schwarz

Aus charttechnischer Sicht macht Gold trotz der jüngsten Preisschwäche unverändert einen starken Eindruck. Solange Gold oberhalb von 4.500 US-Dollar notiert, ist alles im grünen Bereich. Erst ein Goldpreis unterhalb von 4.000 US-Dollar würde die Lage nachhaltig eintrüben und eine Neubewertung notwendig machen.

Chartanalyse

Newmont Corp. – Zahlen da. Wie geht es nun weiter?

Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Die Zahlen wurden mit großer Spannung erwartet, schließlich ist Newmont der unumstrittene Platzhirsch des Sektors.

Newmont legte ein sehr ansprechendes Zahlenwerk vor. Und der Markt honorierte es. Newmont gab den Umsatz mit 7,307 Mrd. US-Dollar an, nach 5,010 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 3,156 Mrd. US-Dollar. Das EPS lag entsprechend bei 2,90 US-Dollar. Der Vergleich zum Vorjahresquartal ist beeindruckend. Im 1. Quartal 2025 verzeichnete Newmont einen bereinigten Gewinn in Höhe von „nur“ 1,404 Mrd. US-Dollar (EPS 1,25 US-Dollar). Das bereinigte EBITDA wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 5,154 Mrd. US-Dollar angegeben, nach 2,629 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der free cash flow entwickelte sich ebenfalls prächtig. Newmont gab diesen mit 3,144 Mrd. US-Dollar an, nach 1,205 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025.

Der im Jahresvergleich deutlich höhere Goldpreis prägte das Zahlenwerk der US-Amerikaner. Verzeichnete Newmont im 1. Quartal 2025 einen durchschnittlich erzielten Verkaufspreis von 2.944 US-Dollar, lag dieser im 1. Quartal 2026 bei 4.900 US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht muss Newmont nun nachlegen. Über dem Kursverlauf thront das imposante Doppeltop, das die Aktie im Bereich von 134,7 US-Dollar ausgebildet hatte. Die Aktie muss dieses aufbrechen, um sich frisches Aufwärtspotenzial zu erschließen. Etwaige Rücksetzer sollten auf 100 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen signifikant unter die 90 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
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