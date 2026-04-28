Verizon überrascht mit Ausblick positiv

Kursfeuerwerk bleibt bislang aus. Die nächsten Kursziele 28.04.2026, 10:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Verizon überrascht mit Ausblick positiv: Kursfeuerwerk bleibt bislang aus. Die nächsten Kursziele
© Denny Müller auf Unsplash
Mit Spannung wurden die Zahlen des Telekommunikationskonzerns Verizon erwartet. Die Aktie tat sich im Vorfeld der Veröffentlichung etwas schwer. Insofern erhoffte man sich durch die Zahlenveröffentlichung positive Impulse.

Verizon überrascht mit Ausblick positiv 

Schauen wir uns den Q1-Bericht im Detail an. Verizon gab den Umsatz im März-Quartal mit 34,440 Mrd. US-Dollar an, nach 33,485 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das Umsatzplus von knapp 3 Prozent konnte sich durchaus sehen lassen. Der Nettogewinn legte im aktuellen Berichtszeitraum auf 5,146 Mrd. US-Dollar zu (entspricht EPS in Höhe von 1,20 US-Dollar), nach 4,983 Mrd. US-Dollar (EPS 1,16 US-Dollar) im 1. Quartal 2025. Der bereinigte Gewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf ein EPS in Höhe von 1,28 US-Dollar und fiel damit deutlich besser aus. Im 1. Quartal 2025 wurde ein bereinigtes EPS in Höhe von 1,19 US-Dollar angegeben. Verizon verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum zudem ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 13,395 Mrd. US-Dollar, nach 12,555 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der wichtige free cash flow legte im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 3,783 Mrd. US-Dollar zu. 

Verizon Communications Aktienchart

Der Markt zeigte sich auch bezüglich der Neukundengewinnung beeindruckt. Mit 341.000 neuen Kunden (netto) im Breitbandgeschäft lag Verizon deutlich über den Erwartungen. Auch im Mobilfunkgeschäft konnte Verizon beim Kundenwachstum punkten. Mit 55.000 neuen Kunden (netto) überzeugte auch diese Kennzahl. Zur Einordnung: Üblicherweise ist das 1. Quartal im Mobilfunkbereich von einem gewissen „Kundenschwund“ geprägt. Und dieser wurde auch dieses Mal erwartet, doch Verizon stemmte sich gegen den Trend – zum ersten Mal seit 2013. 

Verizon passte aufgrund des starken Starts ins neue Jahr die Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nunmehr ein bereinigtes EPS in Höhe von 4,95 US-Dollar bis 4,99 US-Dollar; nach zuvor 4,90 US-Dollar bis 4,95 US-Dollar. 

Chartcheck Verizon – Aufwärtsmomentum muss her

Die Verizon-Aktie (WKN: 868402 | ISIN: US92343V1044 | Ticker-Symbol: BAC) musste nach dem gescheiterten Versuch, das Widerstandscluster 51,8 US-Dollar aufzubrechen, Gewinnmitnahmen verkraften. Bis auf die zentrale Unterstützungszone 44,5 US-Dollar ging der Rutsch, ehe eine Erholung einsetzte. Diese Erholung ist jedoch noch mit Vorsicht zu genießen. Bislang verläuft sie im Korsett einer bärischen Flaggenformation (orange). Kurzum: Verizon muss über die 48 US-Dollar, um die Lage zu stabilisieren. Ein Rücksetzer unter die 44,5 US-Dollar wäre aus charttechnischer Sicht fatal. 

Bn-Redaktion/mt
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