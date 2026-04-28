Dax geht vor dem Mittwoch in Deckung

Mercedes-Benz vor den Zahlen 28.04.2026, 09:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax geht vor dem Mittwoch in Deckung: Mercedes-Benz vor den Zahlen
© Bild: istockphoto.com/tuncaycetin
Die Handelswoche steuert zielsicher und konsequent ihrem Höhepunkt entgegen. Am morgigen Mittwoch (29. April) wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Mit einem Zinsschritt in die eine oder aber in die andere Richtung ist jedoch nicht zu rechnen. Das eigentliche Überraschungspotenzial liegt in den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués der Fed. Zudem ist es die letzte FOMC-Sitzung, die von Jerome Powell geleitet wird. Der Vertrag von Powell läuft offiziell Mitte Mai aus. Die Übergangszeit dürfte für einigermaßen Unruhe und Nervosität an den Finanzmärkten sorgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 49,33 EUR +0,16 % Lang & Schwarz
DAX 24.000,87 PKT -0,39 % Ariva Indikation

Der Mittwoch wird allerdings auch von einem prall gefüllten Zahlenkalender bestimmt. Quartalsberichte über Quartalsberichte werden erwartet. Und jeder ist wichtiger als der andere. Nicht zuletzt werden unter anderem Microsoft und Meta Platforms um die Aufmerksamkeit des Marktes bitten.

Um die explosive Mischung komplett zu machen, sei noch auf die unverändert brisante Lage im Nahen und Mittleren Osten verwiesen. Hier kann es jederzeit zu überraschenden Wendungen kommen, die sich auf das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten auswirken könnten.

Kurzum. Der Mittwoch wirft seine Schatten voraus. Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste. Und der Dax scheint sich ein wenig daran halten zu wollen.

Mittwoch ist auch das Stichwort, wenn es um den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz geht. Der Konzern wird am 29. April die Finanzergebnisse präsentieren und die sollten mit Blick auf die fragile Charttechnik der Aktie besser positiv überraschen.

Aktienchart

Mercedes-Benz vor den Zahlen

Aus charttechnischer Sicht steht es Spitz auf Knopf. Die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) steht an der wichtigen Marke von 50 Euro und sollte tunlichst nicht darunter rutschen, wie der obere Chart deutlich zeigt.

Die 50 Euro haben eine hohe Relevanz als Unterstützung. Ein Rücksetzer würde die Aktie weiter in Bedrängnis bringen und starkes Verkaufssignal auslösen. So sollte es nicht überraschen, wenn einem Rücksetzer unter die 50 Euro ein Test der 45 Euro folgen würde. Dort liegt das markante Tief aus dem April des Vorjahres. Ein Rücksetzer unter die 45 Euro würde wiederum eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Aktie des Stuttgarter Autobauers muss über den Widerstandsbereich um 55 Euro, um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „sector perform“ für Mercedes-Benz. Das Kursziel sehen sie bei 56 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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