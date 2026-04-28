TUI-Aktie weiter massiv unter Druck

Nächstes Kursdebakel bahnt sich bereits an 28.04.2026, 08:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI-Aktie weiter massiv unter Druck: Nächstes Kursdebakel bahnt sich bereits an
© Bild: istockphoto.com/Aliaksandr Litviniuk
Der zuletzt noch an dieser Stelle thematisierte Comeback-Versuch der Aktie ist in sich zusammengefallen. Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI musste in den letzten Handelstagen einen empfindlichen Kursrückgang verkraften. Der Ausflug über die 7,5 Euro mündete in einem veritablen Kursdebakel – und das nächste Kursdebakel zeichnet sich bereits ab.
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Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,394 EUR -0,20 % Lang & Schwarz

TUI-Aktie weiter massiv unter Druck - Nächstes Kursdebakel bahnt sich an

Die Rahmenbedingungen wollen sich nicht aufhellen. Aktien von Reiseunternehmen und Luftfahrtgesellschaften ächzen unter den Auswirkungen des Iran-Kriegs. Die hohen Ölpreise sind da nur ein Aspekt. Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) quittierte die Aussicht auf eine Entspannung im Iran-Krieg mit einem Kursanstieg in Richtung 7,5 Euro. Die Hoffnungen auf eine zeitnahe Entspannung haben sich bekanntlich zerschlagen, nachdem die ersten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran scheiterten. Nach wie vor ist die Lage in der Region explosiv. So lange es keine nachhaltige Entspannung gibt, dürfte weiterhin Druck auf die TUI-Aktie ausgeübt werden. Die charttechnische Verfassung der Aktie ist dementsprechend mau. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darzustellen.

Aktienchart

Über dem Kursverlauf der Aktie thront das markante Widerstandscluster um 9,5 Euro. Im Februar setzt ein knackiger Abverkauf ein. Durchwachsene Zahlen und der Beginn des Iran-Kriegs beschleunigten diesen. Die TUI-Aktie fand sich Ende März im Bereich von 6,4 Euro wieder. Eine hoffnungsvolle Bodenbildung setzte schließlich ein. Der Erholungsversuch in Richtung 7,5 Euro beendete die Bodenbildung. Es sah zunächst nach einer unteren Trendwende aus. Doch letztendlich war es ein handfester Fehlausbruch. Die Aktie kam zurück. Der zentrale Unterstützungsbereich 6,5 Euro / 6,4 Euro steht aktuell zur Disposition. Sollte er abwärtsgerichtet durchbrochen werden, könnte es ungemütlich werden. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 6 Euro wäre dann wohl nicht zu verhindern. Auch ein Test der Tiefs aus dem Jahr 2023, die im Kursbereich 4,7 Euro / 4,3 Euro ausgebildet wurden, sollte nicht ausgeschlossen werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten zwar ihr Votum „overweight“ für die TUI-Aktie, doch gleichzeitig senkten sie das Kursziel von 10,5 Euro auf 9 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research gingen ähnlich vor. Sie bestätigten ihr Votum „buy“, nahmen aber das Kursziel von 12,0 Euro auf 10,5 Euro zurück.

Bn-Redaktion/mt
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