Tesla schwächelt im Kerngeschäft

Darum bleibt die Aktie trotzdem heiß 28.04.2026, 15:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla E-Auto an Ladestation
© Bild von Blomst auf Pixabay
Tesla sorgt erneut für Schlagzeilen und bewegt damit nicht nur den Automarkt, sondern auch die Börsen. Die jüngsten Quartalszahlen fallen gemischt aus, während gleichzeitig milliardenschwere Entscheidungen im Hintergrund vorbereitet werden. Für Investoren rückt damit eine Frage stärker in den Fokus: Wohin steuert der Konzern wirklich?
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Tesla 322,28 EUR +0,16 % Lang & Schwarz

Quartalszahlen ohne klare Richtung
Im vergangenen Quartal steigerte Tesla den Umsatz um 16% und den Gewinn um 17%. Dennoch blieb der Umsatz hinter den Erwartungen zurück, was angesichts der hohen Bewertung für Aufmerksamkeit sorgte. Die Aktie reagierte kaum, obwohl das Unternehmen mit mehr als dem 300-fachen seiner Gewinne bewertet wird. Das deutet darauf hin, dass kurzfristige Kennzahlen für viele Marktteilnehmer nicht entscheidend sind.

Bewertung basiert auf Visionen
Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Billionen Dollar zählt Tesla weiterhin zu den teuersten Unternehmen weltweit. Viele Anleger betrachten die Aktie weniger als klassischen Autohersteller, sondern vielmehr als Technologie- und KI-Investment. Themen wie Robotaxis, humanoide Roboter und künstliche Intelligenz stehen im Mittelpunkt der Bewertung. Prognosen zufolge könnte allein der Markt für humanoide Roboter bis 2034 auf über 165 Milliarden Dollar wachsen.

Druck im Kerngeschäft nimmt zu
Im klassischen Elektroautogeschäft verliert Tesla zunehmend an Boden. In Deutschland wurde das Model Y mit 106.184 zugelassenen Fahrzeugen vom VW ID.3 mit 116.053 Einheiten überholt. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz durch Anbieter wie BYD und Volkswagen, die mit breiteren Modellpaletten und günstigeren Preisen punkten. Auch weltweit gingen die Auslieferungen zuletzt zurück, trotz eines leichten Anstiegs von 6% im ersten Quartal 2026.

Milliardenpaket für Musk sorgt für Aufsehen
Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell ein neues Aktienpaket für CEO Elon Musk. Tesla hat die Ausgabe von knapp 304 Millionen neuen Aktien registriert, die einen rechnerischen Wert von gut 115 Milliarden Dollar haben. Musk kann diese zu einem Preis von 23,34 Dollar je Aktie erwerben, was ihm einen Vorteil von rund 107 Milliarden Dollar verschafft. Spätestens bis zum 15. August soll die Ausübung erfolgen, wodurch sich die Aktienanzahl um etwa 10% erhöhen dürfte.

Strategiewechsel hin zu KI und Robotik
Tesla investiert massiv in die Zukunft und plant, die Ausgaben auf mehr als 25 Milliarden Dollar zu steigern. Der Fokus liegt auf künstlicher Intelligenz, eigener Chipproduktion und neuen Geschäftsmodellen wie autonomen Fahrdiensten. Gleichzeitig bleiben viele dieser Projekte langfristig und mit Unsicherheiten behaftet. Die Aktie dürfte daher auch künftig stark von Erwartungen und weniger von aktuellen Geschäftszahlen getrieben werden.

Bn-Redaktion/tb
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