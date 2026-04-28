111-Dollar-Schock

Droht jetzt die größte Energiekrise aller Zeiten? 28.04.2026, 17:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

111-Dollar-Schock: Droht jetzt die größte Energiekrise aller Zeiten?
© Foto von Zbynek Burival auf Unsplash
Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Ölpreise erneut nach oben. Nach einer kurzen Phase der Entspannung kehrt die Unsicherheit mit voller Wucht zurück. Anleger reagieren zunehmend nervös auf die geopolitische Lage und deren Folgen für Energie und Märkte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.000,87 PKT -0,39 % Ariva Indikation
BP 6,618 EUR +0,27 % Quotrix Düsseldorf
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 60,75 EUR +0,10 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 99,72 USD +0,11 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 104,53 USD +2,87 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Ölpreise ziehen wieder kräftig an
Noch Mitte April hatte Brent-Öl deutlich unter 100 Dollar notiert, getragen von Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte. Doch seit eineinhalb Wochen steigen die Preise wieder spürbar. Mit über 111 Dollar pro Barrel erreichte Brent zuletzt das Niveau von vor drei Wochen. Auch die US-Sorte WTI nähert sich erneut der Marke von 100 Dollar. Insgesamt liegen die Ölpreise damit rund 50 Prozent höher als vor Beginn des Krieges Ende Februar.

Straße von Hormus im Fokus der Märkte
Im Zentrum der Entwicklung steht die strategisch wichtige Straße von Hormus. Jede Nachricht über mögliche Fortschritte oder Rückschläge beeinflusst die Notierungen unmittelbar. Der Iran unterbricht weiterhin die Schifffahrt, während die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufrechterhalten. Vor dem Krieg passierten täglich zwischen 125 und 140 Schiffe die Meerenge. Zuletzt mussten sechs iranische Öltanker umkehren, was die Versorgungslage zusätzlich verschärft.

Politische Unsicherheit bremst Hoffnung
Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran bleiben unklar. US-Präsident Donald Trump äußerte sich skeptisch zu einem Vorschlag Teherans, der eine Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Analystin Priyanka Sachdeva erklärte, es fehle an konkreten Beweisen für eine Deeskalation. Gleichzeitig dauern die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah an. Die Märkte sehen daher aktuell keine nachhaltige Entspannung.

Warnung vor historischer Energiekrise
Der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, warnte vor einer möglichen historischen Notlage. Sollte die Meerenge nicht bald vollständig geöffnet werden, drohe die größte Energiekrise überhaupt. Die Ausfälle könnten sogar schwerer wiegen als in den 1970er-Jahren oder nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Besonders Asien wäre betroffen, doch auch Europa spürt bereits die Folgen.

Ölkonzerne profitieren, Börsen unter Druck
Während die Unsicherheit den DAX zeitweise um rund 0,5 Prozent ins Minus drückte, profitieren Energiekonzerne deutlich. BP steigerte seinen Gewinn im ersten Quartal auf 3,2 Milliarden Dollar nach 1,4 Milliarden im Vorjahr und übertraf die Erwartungen von 2,7 Milliarden Dollar klar. Die Aktie legte zwischenzeitlich um 2,5 Prozent zu. Auch Konzerne wie Shell, ExxonMobil, Chevron und TotalEnergies stehen im Fokus. Anleger beobachten zudem ETFs auf Energie, Rohstofffonds sowie Gasunternehmen genau. Gleichzeitig könnten steigende Preise die Nachfrage dämpfen und mittelfristig wieder Druck auf die Notierungen ausüben.

 

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ6YTJ
Ask: 11,95
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK53QT
Ask: 43,54
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ6YTJ VK53QT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Zahl der Geburten in Deutschland auf niedrigstem Stand der Nachkriegszeit Hauptdiskussion
2 KI-Nutzung in Deutschland nimmt rasant zu Hauptdiskussion
3 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
4 Freiheitspreis für Waigel - Verleihung am Tegernsee Hauptdiskussion
5 WDH/Kretschmer: 'Deutschland fährt sich gerade runter' Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Wende bei SAP: Comeback oder nächste Enttäuschung?

Gestern 19:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

540 € Grundzulage: Startet jetzt die ETF-Revolution?

Gestern 16:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

VW vor Tesla: Großer Erfolg, große Probleme

Gestern 15:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla schwächelt im Kerngeschäft: Darum bleibt die Aktie trotzdem …

Gestern 15:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden aus Berlin: Dreht Rheinmetall jetzt wieder nach oben?

Gestern 15:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückenwind durch Gerichtsurteil sorgt für neue Dynamik: General …

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Hoffnungsträger unter Druck – Markt reagiert unerbittlich

Gestern 13:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Prognoseschock bei Diagnostikspezialist sorgt für neue …

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer